Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την Πέμπτη (3/9) την πρώτη του προπόνηση με πλήρες ρόστερ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις ενόψει και της συμμετοχής στο IBT Crete το διάστημα 4-6 Σεπτεμβρίου.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν έχοντας και τους διεθνείς παίκτες πλέον στη διάθεσή τους και πριν την αναχώρηση για την Κρήτη, όπου θα συμμετάσχουν σε φιλικό τουρνουά, ο προπονητής έκανε δηλώσεις στο olympiacosbc.org.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας…

Για την πρώτη προπόνηση με πλήρες ρόστερ: «Είναι η πρώτη προπόνηση που κάνουμε. Δυστυχώς είναι αρκετά αργά, αλλά αυτή είναι η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σήμερα που ταξιδεύουμε για την Κρήτη εμφανίζονται οι διεθνείς. Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ που έχουμε. Υπάρχουν μερικές ανακατατάξεις. Παίκτες έφυγαν, παίκτες ήρθαν αλλά ο στόχος για την ομάδα μας παραμένει πάντα ίδιος: Να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι».

Για το αν αλλάζει κάτι στην προετοιμασία το γεγονός ότι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς παίζεται πιο νωρίς από ποτέ (18 – 19 Σεπτεμβρίου το EuroLeague Super Cup): «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε πράγματα. Μπαίνουμε ταχύρρυθμα ώστε να δείξουμε στους καινούργιους παίκτες πράγματα από την τακτική μας. Ελπίζουμε οι περισσότεροι να είναι σε καλή κατάσταση. Αυτοί που είναι εδώ δέκα μέρες είναι σε ένα καλό επίπεδο, αλλά και οι άλλοι διεθνείς είναι θετικό για εμάς ότι δεν είναι τραυματίες.

Πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν και αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή τραυματισμούς σε διεθνή παιχνίδια. Φυσικά υπάρχει διαφοροποίηση, μερικοί χρειάζονται λίγη περισσότερη ξεκούραση και αποθεραπεία μέσα στις προπονήσεις. Δεν υπάρχει χρόνος για ρεπό, αλλά θα το χειριστούμε σε συνεργασία με το staff της ομάδας».

Για το αν είναι οξύμωρο να έχεις μια μικρότερη χρονικά προετοιμασία για μια μεγαλύτερη σεζόν: «Έτσι είναι, έτσι εξελίσσεται το μπάσκετ. Η προετοιμασία μικραίνει, αλλά οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Οπότε από τα «όπλα» που έχουν οι προπονητές για να παρουσιάσουν κάτι καλό με τις ομάδες τους, είναι τώρα ένα λιγότερο. Ο λιγότερος χρόνος δυσκολεύει την χημεία των ομάδων. Αποτελέσματα που στην αρχή της χρονιάς μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική εικόνα μιας ομάδας, δυστυχώς δεν γίνονται κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να προσαρμοστούμε».

Για το IBT Crete που θα διεξαχθεί από τις 4 ως τις 6 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Η Κρήτη είναι ένας μέρος πολύ φιλόξενο για εμάς. Έχουμε παίξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές. Έχουμε κερδίσει, έχουμε χάσει τίτλους, αλλά έχουμε παίξει και πολλά φιλικά τουρνουά εκεί. Γενικά το τουρνουά αυτό είναι πολύ οργανωμένο και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα τουρνουά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με δεδομένο ότι συμμετέχουν τέσσερις ομάδες EuroLeague. Δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι καλύτερο».