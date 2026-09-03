Ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Γιώργος Παππάς, έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις του για την καταγραφή περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων και τα κοσμήματα που βρίσκονται σε θυρίδες, στο πλαίσιο της «Πατριωτικής Εισφοράς» που έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας. Οι αρχικές αναφορές του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Παππάς περιέγραψε το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη εισφορά, εξηγώντας ότι στόχος είναι να προκύψουν μεγαλύτερα έσοδα από όσα έχουν μέχρι σήμερα υπολογιστεί.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Μέσα από την Πατριωτική Εισφορά αναμένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που η καθαρή περιουσία περιλαμβάνει και ακίνητα, και μετοχές, και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε, στις θυρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές…. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχεις. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε: Είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μια φορολόγηση, να βάλουν πλάτη, που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά. Θα είναι για κάποια χρόνια ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών. Παιδείας, υγείας και διαφόρων ενίσχυσης της μεσαίας τάξης».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αναπαράχθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναφορά του στα κοσμήματα που βρίσκονται σε θυρίδες. Μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, ο Γιώργος Παππάς επανήλθε προκειμένου να αποσαφηνίσει τι ακριβώς εννοούσε, τονίζοντας ότι η πρόταση δεν αφορά τη φορολόγηση των κοσμημάτων των πλουσίων.

Στη νέα του δήλωση, ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ επιχείρησε να ξεκαθαρίσει ότι η «Πατριωτική Εισφορά» που έχει εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται αποκλειστικά στο 1% των πλέον εύπορων Ελλήνων και ότι το βάρος θα πέσει στη μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία.

«Διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνείες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Και προφανώς δε θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Η κινητή αξία που αφορά μετοχές ομόλογα, καταθέσεις κλπ, θα πρέπει να καταγραφεί, όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος φόρος, όπως πχ στην Ελβετία, ή στην Ισπανία. Άρα ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θυρίδες των πλουσίων κυριών του 1%», αναφέρει χαρακτηριστικά.