Η εφαρμογή της λεγόμενης «πατριωτικής εισφοράς» που προτείνει η ΕΛΑΣ συνδέεται με ένα πλήρες περιουσιολόγιο, το οποίο θα καταγράφει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων, ακόμη και αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες. Τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει το συγκεκριμένο μέτρο περιέγραψε ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών του κόμματος, Γιώργος Παππάς.

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κ. Παππάς ανέφερε ότι η «πατριωτική εισφορά» θα αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής καθαρής περιουσίας και θα επιβαρύνει το οικονομικά ισχυρότερο 1% των φυσικών προσώπων. Βασική προϋπόθεση για τον υπολογισμό της θα είναι η λειτουργία του περιουσιολογίου, μέσω του οποίου, σύμφωνα με την περιγραφή του, θα αποτυπώνεται η συνολική περιουσιακή κατάσταση κάθε φορολογούμενου.

Ο φόρος δεν θα λειτουργεί, όπως εξήγησε, ως μια επιπλέον επιβάρυνση πάνω από όλους τους υπόλοιπους φόρους. Από το ποσό που θα προκύπτει ως 1% επί της καθαρής περιουσίας θα αφαιρούνται οι υπόλοιπες φορολογικές επιβαρύνσεις που έχει ήδη καταβάλει το φυσικό πρόσωπο και εφόσον απομένει θετική διαφορά, αυτή θα είναι το ποσό που θα καλείται να πληρώσει.

Η περιγραφή του μέτρου, πάντως, επεκτάθηκε και σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτυπώνονται εύκολα στις συνήθεις φορολογικές δηλώσεις. Ο κ. Παππάς έκανε ειδική αναφορά στις τραπεζικές θυρίδες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το περιουσιολόγιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει όχι μόνο ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές και άλλα επενδυτικά ή περιουσιακά στοιχεία, αλλά ακόμη και κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας που φυλάσσονται σε θυρίδες.

Η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. αφορά φυσικά πρόσωπα και όχι την άμεση φορολόγηση των ίδιων των εταιρειών. Σε περιπτώσεις όπου περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται μέσα από εταιρικές δομές, ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών αναφέρθηκε στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, θεωρώντας ότι μέσω αυτού μπορεί να προσδιορίζεται το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί τον πραγματικό ιδιοκτήτη της περιουσίας.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο θα εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία φορολογικών κατοίκων Ελλάδας τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί σε ξένα Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων. Για μια τέτοια διαδικασία, όπως επισημαίνεται, ακόμη και οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις θα μπορούσαν να απαιτήσουν χρόνια. Ο κ. Παππάς διευκρίνισε επίσης ότι ο φόρος του 1% δεν προτείνεται ως μόνιμο μέτρο, αλλά θα επιβληθεί για κάποιά χρόνια.

Το περιουσιολόγιο και το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ

Η συζήτηση για το περιουσιολόγιο δεν ξεκινά από μηδενική βάση. Η δημιουργία του είχε αποτελέσει σχεδιασμό των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το σχετικό πλαίσιο έχει θεσμοθετηθεί από το 2018. Παρά τη θεσμοθέτησή του, ωστόσο, δεν τέθηκε ποτέ σε πλήρη λειτουργία.

Η επαναφορά του στο επίκεντρο της φορολογικής πρότασης επαναφέρει παράλληλα και τις αντιδράσεις που είχαν καταγραφεί κατά το παρελθόν από την αγορά. Οι βασικές επιφυλάξεις αφορούσαν τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής του, την ασφάλεια και προστασία των περιουσιακών δεδομένων, αλλά και τις πιθανές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο σύστημα στην οικονομική δραστηριότητα.

Η «πατριωτική εισφορά» βρίσκεται ανάμεσα στις βασικές φορολογικές παρεμβάσεις του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Το συνολικό πακέτο περιλαμβάνει ακόμη την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται επίσης ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για οικογένειες με παιδιά και η επαναφορά ρυθμίσεων για την εξόφληση οφειλών σε έως 120 δόσεις. Παράλληλα, προβλέπεται προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων, υψηλότερη φορολόγηση κλειστών ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών, καθώς και κατάργηση φοροαπαλλαγών που σχετίζονται με τον μεγάλο πλούτο.

Στους έμμεσους φόρους, η ΕΛΑΣ εισηγείται τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά προϊόντα διατροφής και υγιεινής. Το οικονομικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη μέτρα που αφορούν τους μισθούς, τις οικογένειες, τους δανειολήπτες και τις επενδύσεις.

Σύμφωνα με την κοστολόγηση του επιτελείου Τσίπρα, οι παρεμβάσεις της τετραετίας ανέρχονται συνολικά σε 7,39 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα μόνιμα νέα έσοδα υπολογίζονται σε 1,92 δισ. ευρώ, ενώ η καθαρή δαπάνη διαμορφώνεται στα 5,47 δισ. ευρώ.

Η κυβερνητική αμφισβήτηση για την κοστολόγηση

Η κυβέρνηση από την πλευρά της απορρίπτει την παραπάνω εκτίμηση για το δημοσιονομικό κόστος. Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι το συνολικό κόστος των εξαγγελιών φτάνει περίπου τα 13 δισ. ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι κυβερνητικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η «πατριωτική εισφορά» θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 145 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο, σύμφωνα με την κυβερνητική πλευρά, δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει το δημοσιονομικό αποτύπωμα των προτεινόμενων μέτρων.

Η οικονομική πρόταση της ΕΛΑΣ έχει έτσι εξελιχθεί σε μια ευρύτερη αντιπαράθεση γύρω από τα δημοσιονομικά μεγέθη. Η πλευρά της ΕΛΑΣ παρουσιάζει τη δική της εκτίμηση για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τις πρόσθετες πηγές εσόδων, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το πραγματικό κόστος των εξαγγελιών είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που υπολογίζει το κόμμα.

Μέσα σε αυτή τη διαμάχη, κομβικό ζήτημα αναδεικνύεται και πάλι το περιουσιολόγιο. Η επιβολή ενός ετήσιου φόρου επί του πλούτου προϋποθέτει την πλήρη καταγραφή της περιουσίας των φορολογουμένων, συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία σήμερα δεν βρίσκονται απαραίτητα στην άμεση εικόνα της φορολογικής διοίκησης.