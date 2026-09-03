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Στην IFA 2026, μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών και οικιακών συσκευών, η Xiaomi πραγματοποιεί το πρώτο μεγάλο ντεμπούτο της στην ευρωπαϊκή σκηνή, με το εκτενέστερο αυτόνομο περίπτερο που έχει στήσει ποτέ εκτός Κίνας. Ανάμεσα στα εκατοντάδες προϊόντα του οικοσυστήματός της, ξεχωρίζουν τα αυτοκίνητά της.

Το μήνυμα είναι σαφές και έχει συγκεκριμένο αποδέκτη. Η Xiaomi Auto σχεδιάζει είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά το 2027, με πρώτο σταθμό τη Γερμανία, την καρδιά της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Από το concept στην άσφαλτο

Στο κέντρο της έκθεσης βρίσκεται το Xiaomi Vision Gran Turismo, ένα ηλεκτρικό hypercar concept σχεδιασμένο για τον κόσμο του Gran Turismo. Η Xiaomi έγινε η πρώτη εταιρεία τεχνολογίας που εντάσσεται στο σχετικό πρόγραμμα, μια κίνηση που αποτυπώνει τις φιλοδοξίες της. Με αμάξωμα «διαμορφωμένο από τον αέρα» και τον δακτυλιοειδή AI βοηθό Xiaomi Pulse, το όχημα λειτουργεί περισσότερο ως δήλωση πρόθεσης παρά ως έτοιμο προϊόν.

Δίπλα του, τα οχήματα που κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους. Το νέο SU7, τοποθετημένο ως το «αυτοκίνητο του οδηγού» μιας νέας εποχής, και η ναυαρχίδα SU7 Ultra, κάτοχος επίσημου ρεκόρ στην κατηγορία «Electric Executive Car» στο απαιτητικό Nürburgring Nordschleife τον Απρίλιο του 2025.

Ένα ρεκόρ που λειτουργεί ως διαπιστευτήριο μηχανικής αξιοπιστίας απέναντι σε ένα ευρωπαϊκό κοινό που ξέρει από αυτοκίνητο.

Τα νούμερα μιλούν

Μέσα σε δύο μόλις χρόνια από την πρώτη της παράδοση τον Μάρτιο του 2024, η Xiaomi Auto έχει παραδώσει πάνω από 700.000 οχήματα στην ηπειρωτική Κίνα. Το νεότερο μοντέλο της, το YU7, συγκέντρωσε 240.000 παραγγελίες μέσα στην πρώτη κιόλας ημέρα διάθεσης. Το πιο κρίσιμο για μια αυτοκινητοβιομηχανία που ξεκινά από το μηδέν, η εταιρεία έφτασε σε κερδοφορία μέσα σε έξι τρίμηνα.

Αυτά τα νούμερα εξηγούν γιατί το επόμενο βήμα δεν μοιάζει απλώς φιλόδοξο, αλλά λογικό.

Το αυτοκίνητο ως κόμβος

Για τη Xiaomi, το αυτοκίνητο αποτελεί κομμάτι του ευρύτερου οικοσυστήματος «Human × Car × Home», που συνδέει προσωπικές συσκευές, σπίτι και μετακίνηση σε μία ενιαία εμπειρία. Όταν ο οδηγός επιστρέφει σπίτι, το σύστημα μπορεί να ρυθμίσει προληπτικά φωτισμό και κλιματισμό, αξιοποιώντας δεδομένα όπως ώρα, τοποθεσία και καιρός.

Είναι εδώ που η Xiaomi διαφοροποιείται από τους παραδοσιακούς κατασκευαστές. Προσφέρει έναν κόμβο σε ένα δίκτυο συσκευών που ήδη βρίσκονται στην τσέπη και στο σαλόνι εκατομμυρίων χρηστών. Και αυτό, για την ευρωπαϊκή αγορά, αποτελεί ίσως την πιο ενδιαφέρουσα πρόκληση των επόμενων ετών.