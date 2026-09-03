Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο της 27χρονης Μπεντριγιέ Ναζ, μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της πέφτοντας από το παράθυρο του διαμερίσματός της στον 5ο όροφο, στην περιοχή Μιντιάτ της επαρχίας Μαρντίν, στην Τουρκία.

Ο σύζυγός της, Λεβέντ Ναζ, έχει προφυλακιστεί στο πλαίσιο της έρευνας. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η γυναίκα του πήδηξε μόνη της από το παράθυρο. Ωστόσο, τρεις μάρτυρες φέρονται να έχουν δώσει διαφορετική εκδοχή, ισχυριζόμενοι ότι μετά το περιστατικό ο άνδρας είπε πως είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και την είχε πετάξει από το παράθυρο, όπως σημειώνει η Ηurriyet.

Παράλληλα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον Λεβέντ Ναζ να μπαίνει σε κατάστημα μετά το περιστατικό, να παίρνει ένα μαχαίρι χωρίς να πληρώσει και να αποχωρεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Αυγούστου, στη συνοικία Μπαγλάρ του Μιντιάτ. Η Μπεντριγιέ Ναζ βρισκόταν στο διαμέρισμά της, στον 5ο όροφο συγκροτήματος κατοικιών στην περιφερειακή οδό, όταν έπεσε από το παράθυρο κάτω από συνθήκες που αρχικά δεν είχαν διευκρινιστεί. Μετά από ειδοποίηση, ασθενοφόρο και αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό της και η σορός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νεκροψία-νεκροτομή.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Νοσοκομείο του Μαρντίν, η 27χρονη κηδεύτηκε στο οικογενειακό κοιμητήριο στην περιοχή Ατζιρλί. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές συνέλαβαν τον σύζυγό της, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι το ζευγάρι είχε προηγουμένως καβγαδίσει. Μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών του Μιντιάτ, ο Λεβέντ Ναζ κρίθηκε προφυλακιστέος.

«Δεν έπεσε, την έσπρωξε»

Η αδελφή της Μπεντριγιέ Ναζ, Φιλίζ Ντιλεκτσί, υποστήριξε ότι η 27χρονη δεν έπεσε μόνη της αλλά ότι ο σύζυγός της την έσπρωξε από τον 5ο όροφο. «Σκότωσαν τη νεαρή αδελφή μου. Τη δολοφόνησαν με βάρβαρο τρόπο. Ο σύζυγός της την έσπρωξε από τον 5ο όροφο. Αυτός ο άνθρωπος δεν σκότωσε μόνο την Μπεντριγιέ Ναζ, αλλά άφησε και τέσσερα παιδιά χωρίς μητέρα», δήλωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η οικογένεια ζητά δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι ο θάνατος της 27χρονης έχει διαλύσει τους συγγενείς της.

Ο σύζυγος αρνείται: «Δεν την πέταξα από το παράθυρο»

Στη δική του κατάθεση, ο Λεβέντ Ναζ αρνήθηκε ότι ευθύνεται για τον θάνατο της συζύγου του. Υποστήριξε ότι την ημέρα του περιστατικού είδε την Μπεντριγιέ στην κουζίνα να ανταλλάσσει μηνύματα στο κινητό της.

Σύμφωνα με όσα είπε, όταν τη ρώτησε με ποιον μιλούσε, εκείνη πανικοβλήθηκε, έκλεισε το τηλέφωνο και το έκρυψε μέσα στο παντελόνι της πιτζάμας της. Ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να της πάρει το τηλέφωνο και ότι όταν τελικά το άνοιξε, διαπίστωσε πως χρησιμοποιούσε έναν κρυφό λογαριασμό, διαφορετικό από εκείνον που γνώριζε. Όπως υποστήριξε, της είπε ότι θα ενημέρωνε την οικογένειά της για όσα είχε ανακαλύψει και τότε εκείνη αντέδρασε έντονα.

Ο Λεβέντ Ναζ ανέφερε ότι τηλεφώνησε στον αδελφό του, Γιουσούφ Ναζ, και του είπε: «Η γυναίκα μου μιλάει με άλλους άνδρες, έλα να πάρεις τα παιδιά». Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο, η Μπεντριγιέ έτρεξε ξαφνικά προς το σαλόνι, άνοιξε το παράθυρο και πήδηξε στο κενό. «Έτρεξα πίσω της και προσπάθησα να την πιάσω από τα χέρια, όμως δεν κατάφερα να την κρατήσω. Όταν κοίταξα κάτω και την είδα στο έδαφος, πανικοβλήθηκα», υποστήριξε.

Παραδέχθηκε επίσης ότι, όταν έφυγε από το κτίριο, είχε πάρει ένα μαχαίρι από κατάστημα της γειτονιάς. Στη συνέχεια ζήτησε από έναν οδηγό να τον μεταφέρει λίγο πιο μακριά και, αφού κατέβηκε από το αυτοκίνητο, συνέχισε με μοτοσικλέτα γνωστού του προς το Μιντιάτ. Ο ίδιος επέμεινε: «Σε καμία περίπτωση δεν πέταξα εγώ τη γυναίκα μου από το παράθυρο. Δεν τη σκότωσα».

Οι μαρτυρίες που έρχονται σε αντίθεση με την απολογία του

Ωστόσο, η κατάθεση ενός αυτόπτη μάρτυρα, που αναφέρεται στο δημοσίευμα με τα αρχικά Α.Α., εμφανίζεται να έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Λεβέντ Ναζ. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι την ημέρα του περιστατικού είδε κόσμο συγκεντρωμένο μπροστά από την πολυκατοικία και αντιλήφθηκε ότι μια γυναίκα βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος.

Όταν ετοιμαζόταν να μπει στο αυτοκίνητό του, ένας άνδρας τον σταμάτησε και ζήτησε να τον μεταφέρει. Ο Α.Α. φέρεται να αναγνώρισε με βεβαιότητα τον Λεβέντ Ναζ ως τον συγκεκριμένο άνδρα. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, στη διάρκεια της διαδρομής ο Λεβέντ μιλούσε τηλεφωνικά με τον αδελφό του και φώναζε: «Εγώ το έκανα, εγώ πέταξα τη γυναίκα μου, έλα γρήγορα».

Ακόμη μία κατάθεση προέρχεται από συγγενή της Μπεντριγιέ, ο οποίος αναφέρεται με τα αρχικά Β.Ντ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Λεβέντ Ναζ τού τηλεφώνησε την ημέρα του περιστατικού και φέρεται να του είπε: «Έπιασα την Μπεντριγιέ να μιλάει στο τηλέφωνο με άλλους. Τη χτύπησα πολύ άσχημα. Τώρα τη σκότωσα, ελάτε να την πάρετε».

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η κατάθεση γείτονα, που αναφέρεται με τα αρχικά Χ.Α. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι άκουσε από το σπίτι την Μπεντριγιέ να φωνάζει «μη» και τα παιδιά να κλαίνε. Όταν πήγε στο διαμέρισμα, η 27χρονη φέρεται να του είπε: «Σώσε με, ο Λεβέντ θα με σκοτώσει».

Σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, αργότερα ο Λεβέντ Ναζ φέρεται να του είπε: «Η Μπεντριγιέ μιλούσε με κάποιον άλλον, την πέταξα κάτω». Στο μεταξύ, δόθηκε στη δημοσιότητα και υλικό από κάμερα ασφαλείας μετά το περιστατικό. Στις εικόνες φέρεται να καταγράφεται ο Λεβέντ Ναζ να μπαίνει σε κατάστημα, να παίρνει ένα μαχαίρι, να το τοποθετεί στη μέση του και να φεύγει χωρίς να πληρώσει.