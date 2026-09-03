Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Τουρκία προχώρησε η Αθήνα, αντιδρώντας στις τουρκικές ανακοινώσεις για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, αλλά και στην ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων.

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, επέδωσε διάβημα στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζοντας την αντίθεση της Ελλάδας στις συγκεκριμένες κινήσεις.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το τουρκικό ΥΠΕΞ παρέδωσε Ρηματικές Διακοινώσεις, στις οποίες επανέλαβε τις θέσεις που έχει ήδη διατυπώσει δημόσια.

Η Αθήνα, από την πλευρά της, απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς, τους οποίους χαρακτηρίζει «αυθαίρετους και στερούμενους νομικής βάσης», επισημαίνοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί από τις διεθνείς συνθήκες.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι η ανακήρυξη των τουρκικών «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων δεν έχει έννομη ισχύ στον βαθμό που, όπως αναφέρει, αφορά περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, αναδεικνύοντας κάθε ενέργεια που θεωρεί ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και επηρεάζει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.