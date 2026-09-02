Ο Γιάννης Πάριος τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά ορισμένα σχόλια που υποστήριζαν ότι πρέπει να αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή, έπειτα από τη συναυλία που πραγματοποίησε στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας στην Κύπρο.

Η ζωντανή του εμφάνιση στις 28 Αυγούστου αποτέλεσε την αφορμή για να αναρτηθούν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συνοδεύτηκαν από επικριτικά σχόλια χρηστών για τη δυνατότητα συνέχισης των ζωντανών εμφανίσεών του.

Η απάντηση στις αιτιάσεις περί συνταξιοδότησης

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στη Σάσα Σταμάτη την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής τοποθετήθηκε για την κριτική που δέχτηκε όσον αφορά την ηλικία και την απόδοσή του:

«Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη;».

Παράλληλα, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην ανωνυμία των σχολίων στο διαδίκτυο και στη σχέση του με το κοινό, υπογραμμίζοντας:

«[Σ.σ. τα σχόλια είναι αδιάφορα] τελείως. Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτε άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκατς – που λένε – να βάλουν το όνομά τους από κάτω. Να πουν είμαι ο τάδε. Για τους άλλους δεν μιλάνε, γιατί; Δεν ξέρω. Να σκεφθώ άσχημα δεν θέλω. Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανητά ψάρια… Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν».