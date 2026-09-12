Για άγνωστες πτυχές της ζωής του, τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη, αλλά και τον Γιάννη Πάριο μίλησε ο Σταμάτης Γονίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», η οποία μεταδόθηκε το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε με ιδιαίτερη ειλικρίνεια για δύσκολες περιόδους της ζωής του, παραδεχόμενος ότι έχει πληγώσει ανθρώπους αλλά και ότι έχει πληγωθεί. Όπως αποκάλυψε, στο παρελθόν αντιμετώπισε κατάθλιψη και κατάφερε να βγει από τη δύσκολη αυτή περίοδο με τη βοήθεια της προσευχής και του χιούμορ.

«Αυτοί που με βλέπουν στην αρχή, νομίζουν ότι είμαι απρόσιτος και ότι είναι δύσκολο να με πλησιάσεις, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πολύ εύκολο να με πλησιάσεις αρκεί αυτό που θα κάνεις να έχει ειλικρίνεια και να είναι αυθεντικό», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση για την κατάθλιψη, λέγοντας πως είναι η πρώτη φορά που μιλά δημόσια για τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του μέσα από τηλεοπτική εκπομπή.

«Εγώ είχα κατάθλιψη. Δεν το έχω ξαναπεί σε εκπομπή. Το χιούμορ και η προσευχή με βοήθησαν πάρα πολύ. Ο Χριστός θέλει χαρά, αγάπη, ζωή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σταμάτης Γονίδης μίλησε παράλληλα και για τα λάθη που έχει κάνει στη ζωή του, αναγνωρίζοντας ότι έχει πληγώσει ανθρώπους αλλά και ότι έχει πληγωθεί.

«Εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου χειρότερο από όλους κάποιες φορές. Ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός από όλο τον κόσμο. Το πιστεύω αυτό. Έχω κάνει αμαρτίες απέναντι στον εαυτό μου, έχω πληγώσει ανθρώπους, έχω πληγωθεί κι έχω πληγώσει. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις», εξομολογήθηκε.

«Ο Πάριος είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής»

Στη συνέντευξή του, ο Σταμάτης Γονίδης αναφέρθηκε και στον Γιάννη Πάριο, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σπουδαίο ερμηνευτή.

Όπως είπε, είχε συγκινηθεί με τα τραγούδια του Πάριου πριν ακόμη γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό, ενώ υπογράμμισε τη διαχρονικότητα της φωνής και της μουσικής του.

«Έχω κλάψει με τα τραγούδια του, πριν γίνω επώνυμος. Όταν του πάρεις το τραγούδι, του πήρες την ψυχή. Βρέθηκε σε μια άτυχη στιγμή… Λίγος σεβασμός δε βλάπτει. Ο Πάριος είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής… δεν έχει ηλικία το τραγούδι. Έχει ιστορία», ανέφερε.

Οι εμφανίσεις του στην παραλιακή και το νέο άλμπουμ

Παράλληλα με τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις και τις συνεντεύξεις, ο Σταμάτης Γονίδης συνεχίζει κανονικά τις μουσικές του δραστηριότητες.

Από τις 4 Σεπτεμβρίου 2026 βρίσκεται στο τιμόνι ενός δυναμικού σχήματος στο Vog Club Athens, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στον Άλιμο, όπου εμφανίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Στο πλευρό του βρίσκονται η Λένα Ζευγαρά και ο Λευτέρης Κρίκης.

Την ίδια ώρα, ο 68χρονος τραγουδιστής έχει ανακοινώσει ότι κυκλοφορεί σταδιακά ένα νέο άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει 18 καινούργια τραγούδια.