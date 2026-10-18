Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μετά από άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του, νοσηλεύεται 14χρονος επειδή προσπάθησε να προστατεύσει άλλον μαθητή.

Τα τραύματα στο πρόσωπό του αποτυπώνουν το μένος του ανήλικου νταή που τον έστειλε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο. Ο 14χρονος δέχτηκε άγρια επίθεση από συμμαθητή του έξω από Γυμνάσιο στον Πειραιά.

Η μητέρα του θύματος μίλησε αποκλειστικά στο MEGA για όσα βιώνει ο γιος της που εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

«Είμαστε ακόμα στο νοσοκομείο, ράγισμα στο κεφάλι βαρύ και στο μάτι, θέλουν πάλι οι γιατροί να το δουν. Είμαστε εδώ μέσα ακόμα».

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, όλα ξεκίνησαν όταν το ανήλικο θύμα προσπάθησε να προστατέψει έναν άλλον μαθητή του σχολείου που εκείνη την ώρα δεχόταν παρενόχληση. Μπήκε στη μέση, και τότε ο ανήλικος δράστης στο σχόλασμα φέρεται να του επιτέθηκε.

«Είναι μικρός, λέει, ‘μην τον χτυπάς’. Του λέει ‘τι, μάγκας είσαι εσύ;’. Έλα λέει, ‘σε περιμένω έξω’ και βγαίνει ο γιος μου απ’ έξω, αυτός είχε βγάλει και την τσάντα, τον σπρώχνει τον γιο μου, μπουνιές με όση δύναμη έχει και ο γιος μου φώναζε ‘σε παρακαλώ, άφησέ με’ του έλεγε, ‘πονάω’ μέχρι που λιποθύμησε ο γιος μου, δεν θυμάται τίποτα».

Ο 14χρονος από τα βίαια χτυπήματα στο κεφάλι λιποθύμησε. Με ασθενοφόρο διακομίσθηκε στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου και νοσηλεύεται.

«Εγώ ήμουν στη δουλειά δίπλα στο σχολείο και βλέπω απ’ το σχολείο κάτι παιδιά να τρέχουν προς εμένα και μου λένε ‘κυρία, πεθαίνει ο μικρός’. Λέω εγώ, αμάξι τώρα… Τι να περιμένει μία μάνα και τρέχω από ‘κει, βλέπω το παιδί, εγώ δεν το γνώρισα, το κεφάλι είχαν γίνει δύο κεφάλια».

Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ο δράστης

Ο 14χρονος δράστης συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο πρόσωπο και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Με εντολή εισαγγελέα και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι.