Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο προαύλιο του νοσοκομείου “Αγ. Ανδρέας”, όταν 35χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της με έναν σοκαριστικό τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η γυναίκα έβαλε φωτιά στα μαλλιά της και πέρασε σχοινί στον λαιμό της.

Ευτυχώς κοντά της ήταν εργαζόμενοι της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης του νοσηλευτηρίου, που την σταμάτησαν.

Η 35χρονη στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική ΠΓΝΠ.

Να σημειωθεί πως τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν δύο αυτοκτονίες νέων και δύο ακόμη απόπειρες.