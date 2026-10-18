Την πρόκριση για τον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμια Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, το οποίο διεξάγεται στο Ρότερνταμ, εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε συγκεντρώσει 14.033 βαθμούς στον προκριματικό και περίμενε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να δει αν θα είναι ή όχι στον τελικό. Και η απάντηση είναι καταφατική.

Στις 24 Οκτωβρίου ο Πετρούνιας θα διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, στέλνοντας το μήνυμά του μέσω των social media, καθώς σε ανάρτησή του ανέφερε τα εξής…

«Μερικές φορές, τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζεις… αλλά ίσως τελικά γίνονται ακριβώς όπως πρέπει. Το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει στην προσγείωση μάς έκανε να περάσουμε τα πιο έντονα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της αναμονής, μέχρι να εξασφαλιστεί η πρόκριση βιώνοντας το μεγαλύτερο θρίλερ που έχω ζήσει ποτέ σε διοργάνωση περιμένοντας και την βαθμολογία του τελευταίου αθλητή του αγώνα (141 αθλητές).

Έφτασα μια ανάσα από το να χάσω τον τελικό, αλλά τελικά, με λίγη τύχη και πολλή πίστη, κατάφερα να προκριθώ 8ος στον τελικό των κρίκων.

Ίσως έτσι έπρεπε να γίνει και ξέρω το γιατί, ξέρω επίσης ότι η ευκαιρία είναι εδώ και είμαι έτοιμος να την αρπάξω. Τώρα αφήνουμε τα πάντα πίσω και πάμε δυνατά για τον τελικό!

Η μάχη συνεχίζεται. Πολλά συγχαρητήρια στον Αντώνη Τανταλίδη και στον Γιάννη Χρονόπουλο για τον αγώνα τους, καθώς αποδεικνύουν πως βρίσκονται σε τροχιά Ολυμπιακής πρόκρισης, αλλά και στον Απόστολο Κανέλλο που μας δείχνει πως είναι το μέλλον στο μονόζυγο».