Σχεδόν έναν μήνα μετά την απώλεια του γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, στις 20 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία μόλις 27 ετών, η Σίντι Κρόφορντ προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram την Κυριακή (18.10.2026).

Το διάσημο μοντέλο αποχαιρετά το «γλυκό της αγόρι», όπως αναφέρει.

Εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη που βιώνει η οικογένειά της, η Σίντι Κρόφορντ, ο σύζυγος του διαχρονικού μοντέλου, Ράντι Γκέρμπερ, και η κόρη τους, Κάια, αναφέρονται στον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, τονίζοντας πόσο ευγνώμονες αισθάνονται για τα 27 χρόνια που τον είχαν κοντά τους.

«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια του αγαπημένου μας γιου και αδελφού. Αισθανόμαστε ευλογημένοι που είχαμε τον Πρίσλεϊ στη ζωή μας για 27 χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Παράλληλα, περιγράφει τον γιο της ως έναν τρυφερό άνθρωπο, με ευαισθησία και καλοσύνη, που εισέπραξε πολλή αγάπη από τους ανθρώπους γύρω του.

«Ήταν μια γλυκιά, όμορφη ψυχή, που αγαπούσε και αγαπήθηκε και θα συνεχίσει να αγαπιέται για πάντα», σημειώνει. Παράλληλα, εκφράζει την υπερηφάνεια της οικογένειας για τον τρόπο με τον οποίο ο 27χρονος αντιμετώπιζε τη ζωή και τους ανθρώπους. «Είμαστε τόσο περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε σε αυτόν τον κόσμο, με καλοσύνη και ευαισθησία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Την ανάρτηση συνόδευε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του 27χρονου, φιλοτεχνημένη από τον φωτογράφο και καλλιτέχνη Σεμπάστιαν Φαένα.

Ο νεαρός βρέθηκε νεκρός την Κυριακή (20.09.2026) σε κέντρο αποκατάστασης. Ο θάνατός του ερευνάται ως πιθανή υπερβολική δόση, ενώ οι τελικές τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις αναμένονται από τις αρμόδιες αρχές του Λος Άντζελες.