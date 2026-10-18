Τραγωδία σημειώθηκε σε στρατιωτική βάση στο Γουέινραϊτ της Αλμπέρτα στον Καναδά, όπου μεγάλη πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων μελών των ενόπλων δυνάμεων και τον σοβαρό τραυματισμό δεκάδων ακόμη.

Οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς προς τη γύρω αγροτική περιοχή, ενώ νοσοκομεία της επαρχίας ενεργοποίησαν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού τραυματιών. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, με τον καναδικό στρατό να αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας.

Αναλυτικότερα, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε την Κυριακή (18/10) ότι τέσσερα μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν σοβαρά στην καταστροφική αυτή πυρκαγιά, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως μία από τις χειρότερες τραγωδίες σε καιρό ειρήνης για τον καναδικό στρατό σε εθνικό έδαφος.

Ο Μ. Κάρνεϊ ανέφερε ότι οι οικογένειες των θυμάτων έχουν ενημερωθεί και ότι η κατάσταση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Canadian Prime Minister Mark Carney on CFB Wainwright: "Four service members have lost their lives and their next of kin has been notified. Dozens more are seriously injured." https://t.co/nQ5rKwAUs2 — Open Source Intel (@Osint613) October 18, 2026

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Καναδά είχε δηλώσει ότι υπήρξαν νεκροί και τραυματίες σε περιστατικό σε στρατιωτική βάση στην Αλμπέρτα, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ αναφορές είχαν κάνει λόγο για μεταφορά μεγάλου αριθμού τραυματιών σε νοσοκομεία.

«Ένας τέτοιος αριθμός ασθενών θα υπερφόρτωνε ακόμη και την πόλη του Έντμοντον», δήλωσε στο CBC News ο δρ. Γουόρεν Θερσκ, γιατρός στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Royal Alexandra. «Είναι περισσότεροι ασθενείς από όσους θα θέλαμε να καταμετρήσουμε αυτή τη στιγμή. Είναι μια καταστροφή. Μια καταστροφή που συμβαίνει μία φορά κάθε 15 με 25 χρόνια».

Footage from @bkbrey shows the aftermath of the large fire at CFB Wainwright in Alberta, following an incident where a live fire exercise triggered a massive explosion. So far 7 have been reported killed with others injured in the serious incident. Numerous unconfirmed reports also indicate that additional military medical and/or emergency personnel were parachuted in to help aid in the response. More to come. — OSINTdefender (@sentdefender) October 18, 2026

Πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν κινητοποιηθεί αργά το Σάββατο, καθώς ισχυροί άνεμοι εξάπλωσαν τις φλόγες πέρα από τη βάση των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Γουέινραϊτ, προς τη γύρω αγροτική περιοχή. Ο καναδικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το περιστατικό οφείλεται σε τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο Καναδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι καναδικές σημαίες στα ομοσπονδιακά κτήρια σε όλη τη χώρα θα κυματίζουν μεσίστιες, προς τιμήν των θυμάτων της τραγωδίας. «Όλοι οι Καναδοί στέκονται στο πλευρό των μελών των ενόπλων δυνάμεων στη βάση του Γουέινραϊτ, των οικογενειών τους και της κοινότητάς τους», δήλωσε ο Μ. Κάρνεϊ.

Η Υπηρεσία Οξείας Φροντίδας της Αλμπέρτα δήλωσε ότι πολλά νοσοκομεία σε όλη την επαρχία έχουν ενεργοποιήσει τον «Πορτοκαλί Κώδικα», έναν χαρακτηρισμό έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιείται όταν πολλοί σοβαρά τραυματισμένοι ασθενείς χρειάζονται συντονισμένη ιατρική περίθαλψη. Η υπηρεσία δήλωσε ότι οι πόροι έκτακτης ιατρικής βοήθειας ήταν τόσο περιορισμένοι που εξαιρετικά λίγα ασθενοφόρα ήταν διαθέσιμα στην περιοχή του Έντμοντον. Προέτρεψε τους ανθρώπους να αποφεύγουν το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλμπέρτα, εάν είναι δυνατόν.

SE RE PUDRIO EN CANADA En alberta, una base exploto con los soldados adentro Todavia no se sabe bien que pasó, algunos dicen que una artillería de práctica le pego a un pozo natural de gas (??) Algunos medios dicen que murio poca gente y otros que los hospitales no dan abasto https://t.co/ABJ3BuiVrF — ElBuni (@therealbuni) October 18, 2026

Ο δήμαρχος του Γουέινραϊτ, Μπρους Πιου, δήλωσε ότι το μικρό νοσοκομείο της πόλης δεν είχε σχεδιαστεί για να χειρίζεται ένα περιστατικό μαζικών θυμάτων, αλλά επαίνεσε την ανταπόκριση του τοπικού ιατρικού προσωπικού. Είπε ότι ελικόπτερα και αεροπλάνα μετέφεραν ασθενείς σε άλλες εγκαταστάσεις για θεραπεία.

Η πόλη Γουέινραϊτ, κοντά στη βάση, έχει περίπου 7.000 κατοίκους.