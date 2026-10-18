Με γκολ του Μαντουέκε στο 80′ η Άρσεναλ νίκησε με 1-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ εκτός έδρας για την 7η αγωνιστική της Premier League και παρέμεινε στο -3 από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι.

Το γεγονός ότι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου καμία εκ των δύο ομάδων δεν είχε έστω μία τελική προσπάθεια εντός στόχου, τα λέει όλα για την εικόνα του παιχνιδιού. Οι «κανονιέρηδες» προσπαθούσαν να γίνουν απειλητικοί, οι γηπεδούχοι όμως ήταν άψογοι αμυντικά και δεν τους το επέτρεψαν.

Το παιχνίδι ήταν δύσκολο για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα και τα πράγματα δεν άλλαξαν στο δεύτερο ημίχρονο, με τον χρόνο να κυλάει, το 0-0 να παραμένει και τη γκέλα να μοιάζει όλο και πιο πιθανή. Οι Λονδρέζοι είχαν την πρώτη μεγάλη φάση στο 74′ με τον Ράις και τελικά το γκολ ήρθε λίγα λεπτά μετά.

Στο 80′ ο Μαντουέκε με σουτ εντός περιοχής, το οποίο κόντραρε στον Κούνια για να αλλάξει πορεία η μπάλα, έκανε το 0-1 και έδωσε τη νίκη στην Άρσεναλ, η οποία είναι στη 2η θέση και στο -3 από τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Νότγχαμ Φόρεστ είναι στη 18η.