Αν και έκανε τα εύκολα δύσκολα, η Μίλαν νίκησε τελικά με 3-2 την Αταλάντα για την 7η αγωνιστική της Serie A και ανέβηκε στην 4η θέση, στο -4 από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Οι «ροσονέρι» ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και στο 24′ κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Όμπριτς σε σουτ του Μούσα, με τον Ράμος να εκτελεί και να ανοίγει το σκορ.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 43′, ο Ραμπιό με σουτ εντός περιοχής έκανε το 2-0 για τους Μιλανέζους και όλοι πίστεψαν πως το ματς κρίθηκε οριστικά στο 57′, όταν ο Χίλα με κεφαλιά από κοντά, μετά την εκτέλεση κόρνερ, έγραψε το 3-0.

Οι «μπεργκαμάσκι», όμως, κατάφεραν να αντιδράσουν και να μειώσουν σε 3-1 στο 66′ με τον Γκαετάνο, για να γίνει και το 3-2 στο 81′ με το πλασέ του Κρστόβιτς μετά το γύρισμα του Μπελανόβα από δεξιά.

Η Αταλάντα ήλπιζε ξανά σε θετικό αποτέλεσμα, η Μίλαν όμως ήταν σοβαρή στα τελευταία λεπτά, πήρε τη νίκη, παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στην 4η θέση, στο -4 από την κορυφή.