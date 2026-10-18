Ενάμιση μήνα χωρίς τον Γιώργο Μαζωνάκη και οι αποκαλύψεις για τον θάνατό του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου σοκάρουν.

Το «κοκτέιλ» των οκτώ φαρμάκων που βρέθηκε στον οργανισμό του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας Μαζωνάκη, συνθέτει το σκηνικό για το τι συνέβη στον τραγουδιστή.

Κι όλα αυτά, στο πλαίσιο μίας παράνομης διαδικασίας, παρά το γεγονός ότι η 56χρονη γιατρός επιμένει ότι είναι απολύτως ασφαλής:

«Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ καμία παρενέργεια. Συνειδητότατα σας λέω πως αν πίστευα πως υπάρχει ο οποιοσδήποτε κίνδυνος παρενέργειας, δεν θα έκανα ποτέ τίποτα στους ασθενείς μου».

Δεν έγινε πλασμαφαίρεση αλλά ινουαφαίρεση

Η άνευ ειδικότητας γιατρός έχει επιχειρήσει να διαχωρίσει τη θεραπεία που διενεργούσε στους ασθενείς της από την πλασμαφαίρεση που γίνεται στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

«Η πλασμαφαίρεση αφορά ανθρώπους που έχουν κάποια παθολογία. Αφαιρεί ένα μέρος του πλάσματος του αίματος για να αφαιρεθούν οι τοξικοί παράγοντες, αντικαθιστώντας με τεχνικό πλάσμα. Αντίθετα, το inus φιλτράρει το αίμα και στο φίλτρο συγκρατούνται οι τοξικές ενώσεις, χωρίς να προσθέτει τίποτα, εκτός από ηπαρίνη, που είναι απαραίτητη για τη διαδικασία και τον ορό».

Ποιος προμήθευσε τη μέθη

Μετά τις αποκαλύψεις για τη χορήγηση μέθης στον γνωστό τραγουδιστή, οι Αρχές πλέον ερευνούν πώς οι κατηγορούμενοι γιατροί προμηθεύτηκαν τα σκευάσματα, για ποιον λόγο βρίσκονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και εάν χρησιμοποιήθηκε αντίδοτο όταν η κατάσταση του επιδεινώθηκε.

Η αναισθησιολόγος, η οποία συνεργαζόταν τα τελευταία δύο χρόνια με την 56χρονη γιατρό του Κολωνακίου κάνοντας δύσκολες φλεβοκεντήσεις, είχε ερωτηθεί από τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση για τη χρήση της προποφόλης.

Το επόμενο διάστημα, οι αποκαλύψεις για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε διεύρυνση των κατηγοριών και των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.