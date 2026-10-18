Απάντηση στην εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Θεώνη Κουφονικολάκου, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την κριτική που του άσκησε για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ακροδεξιά και τη νεοναζιστική επίθεση στην Ελευσίνα.

Ο Παύλος Μαρινάκης έθεσε τρία ερωτήματα προς την εκπρόσωπο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το 2019, τη στάση του τότε ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις διατάξεις για τον εκλογικό αποκλεισμό κομμάτων, καθώς και τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής.

«Κυρία Κουφονικολάκου, την επόμενη φορά, πριν “κουνήσετε το δάχτυλο” στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στην απάντησή του, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την κ. Κουφονικολάκου ότι παρουσίασε αποσπασματικά τις απαντήσεις του και την κάλεσε να τοποθετηθεί για συγκεκριμένες αποφάσεις της κυβέρνησης Τσίπρα.

Τα τρία ερωτήματα Μαρινάκη για τον Ποινικό Κώδικα και τη Χρυσή Αυγή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε αρχικά στον Ποινικό Κώδικα του 2019, υποστηρίζοντας ότι με τις σχετικές αλλαγές μειώθηκε το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης από 10-20 έτη κάθειρξης σε 5-15 έτη. Όπως σημείωσε, από τη συγκεκριμένη μεταβολή επωφελήθηκαν και οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της στάσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στις νομοθετικές διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να αποκλείσει από τις εκλογές κόμμα του οποίου ο πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Το τρίτο ερώτημα αφορούσε τις καθυστερήσεις στη δίκη της Χρυσής Αυγής και, ειδικότερα, το ζήτημα της εξεύρεσης κατάλληλης αίθουσας για την ολοκλήρωσή της.

Στην ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε την εκπρόσωπο της ΕΛ.Α.Σ. να απαντήσει εάν θα ζητήσει συγγνώμη για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, γιατί το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν ψήφισε τις διατάξεις για τον εκλογικό αποκλεισμό κομμάτων υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις και γιατί υπήρξαν δυσκολίες στην εξεύρεση αίθουσας για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προέτρεψε την κ. Κουφονικολάκου να απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα για τις αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, προσθέτοντας: «Και, όπως και να έχει, αφήστε τις αστυνομικές αρχές και τη Δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους».

Η κριτική Κουφονικολάκου για την ακροδεξιά

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τη βιντεοσκοπημένη ανασκόπηση της εβδομάδας που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Θεώνη Κουφονικολάκου, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και σε στελέχη της.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την οικονομική κατάσταση των πολιτών, στη νεοναζιστική επίθεση εναντίον αντιφασίστα στην Ελευσίνα, αλλά και στην παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στις δημοσκοπήσεις.

Ειδικότερα, σχολιάζοντας ερώτηση που απηύθυνε ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης στον Παύλο Μαρινάκη σχετικά με το εάν η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε τη νεοναζιστική επίθεση στην Ελευσίνα, η κ. Κουφονικολάκου ανέφερε: «Ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης επιχείρησε να ρωτήσει κάτι πολύ απλό τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καταδίκασε η ΝΔ τη δολοφονική νεοναζιστική επίθεση σε αντιφασίστα στην Ελευσίνα;».

Στη συνέχεια, παρουσίασε απόσπασμα από την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Η ίδια υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν δίνει σαφείς απαντήσεις για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα, συνδέοντας παράλληλα την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στις δημοσκοπήσεις με τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

«Η απόκριση της κυβέρνησης στην άνοδο της ακροδεξιάς και στη χώρα μας φαίνεται να είναι “από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα”. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει όμως ότι οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν και μετρούν τον Ηλία Κασιδιάρη, ενώ δεν θα έπρεπε, γεγονός που κάποιους εξυπηρετεί εν όψει της εμφάνισης του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Ποιους άραγε;», διερωτήθηκε.