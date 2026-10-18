Νέο κύμα αντιδράσεων προκαλεί η Κέιτι Ζακαράια, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, την οποία κράτησε μόλις πέντε ημέρες. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται μια φωτογραφία της με τον Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία διακρίνεται ένας θολωμένος χάρτης πάνω στο γραφείο του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος στη συνέχεια φαίνεται να αφαιρέθηκε ψηφιακά από δεύτερη εικόνα.

Η διαδοχική δημοσίευση των φωτογραφιών πυροδότησε εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το περιεχόμενο του χάρτη και το ενδεχόμενο να σχετίζεται με ευαίσθητα σχέδια της κυβέρνησης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ορισμένοι παρατηρητές εκτιμούν ότι μπορεί να αφορά τα σχέδια αναμόρφωσης του East Potomac Park στην Ουάσιγκτον.

Η απομάκρυνση από τον Λευκό Οίκο και οι φωτογραφίες με τον Τραμπ

Η Ζακαράια ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα, όμως την Παρασκευή της ζητήθηκε να παραιτηθεί. Η αποχώρησή της ήρθε μετά την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων, η οποία δέχθηκε έντονη κριτική, αλλά και τις αποκαλύψεις ότι δεν είχε περάσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, παρά το γεγονός ότι παρουσιαζόταν ως δικηγόρος.

Την ημέρα της αποχώρησής της, η ίδια δημοσίευσε μια ιδιαίτερα θερμή αποχαιρετιστήρια ανάρτηση για τον Τραμπ. Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανιζόταν όρθια δίπλα του, πίσω από το γραφείο του στο Οβάλ Γραφείο.

η φωτογραφία με τον χάρτη

Πάνω στο γραφείο διακρινόταν ένας χάρτης, τα στοιχεία του οποίου είχαν θολωθεί. Ωστόσο, σε δεύτερη ανάρτηση, το Σάββατο, με φωτογραφίες της Ζακαράια και της οικογένειάς της μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο χάρτης δεν εμφανιζόταν πλέον, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για τον λόγο της αφαίρεσής του.

η φωτογραφία με την οικογένειά της – ο χάρτης δεν υπάρχει

Γιατί ο χάρτης συνδέθηκε με το East Potomac Park

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξαν ότι το σχήμα της έκτασης που διακρίνεται στον θολωμένο χάρτη μοιάζει με το East Potomac Park, μια περιοχή της αμερικανικής πρωτεύουσας που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των σχεδίων του Τραμπ για την αναμόρφωση δημόσιων χώρων και ομοσπονδιακών ακινήτων.

Στα τέλη Ιουνίου, ο πρόεδρος είχε ανακοινώσει μέσω της πλατφόρμας Truth Social την πρόθεσή του να ανακαινίσει το γήπεδο γκολφ του πάρκου, το οποίο είχε χαρακτηρίσει εγκαταλελειμμένο, φθαρμένο και επικίνδυνο.

Τα σχέδια, ωστόσο, έχουν αμφισβητηθεί δικαστικά, έπειτα από προσφυγή της DC Preservation League, οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην προστασία της ιστορικής κληρονομιάς της Ουάσιγκτον. Η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστικό σχέδιο για το γήπεδο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, οι επικριτές της ανακαίνισης θεωρούν ότι η φωτογραφία ενδέχεται να υποδηλώνει πως οι σχεδιασμοί έχουν προχωρήσει περισσότερο από όσο έχει ανακοινωθεί επισήμως.

Η ομάδα Save East Po, η οποία αντιτίθεται στην αναμόρφωση του πάρκου, αναδημοσίευσε τη φωτογραφία της Ζακαράια, υποστηρίζοντας ότι ο θολωμένος χάρτης απεικονίζει το East Potomac Park.

Σε επόμενη ανάρτησή της, μετά τη δημοσίευση της δεύτερης φωτογραφίας χωρίς τον χάρτη, η ομάδα σχολίασε με ειρωνικό τόνο ότι η εμφάνιση ενός χάρτη που μοιάζει με σχέδιο πάνω στο γραφείο του προέδρου και η μετέπειτα ψηφιακή εξαφάνισή του δεν συνάδουν με τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο.

Ο Άλεξ Ρόζεν, ιδρυτής της Save East Po, δήλωσε στην εφημερίδα The Washington Post ότι οι λεπτομέρειες του χάρτη θυμίζουν σχέδια αναμόρφωσης του πάρκου που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως τι ακριβώς απεικονίζει ο χάρτης ούτε αν συνδέεται με συγκεκριμένο σχέδιο της κυβέρνησης.

Fired Katie Zacharia in new crisis after farewell photo fail with Trump revealed sensitive information she was forced to remove https://t.co/hi3fEdIc5j https://t.co/4TsoHEExYw — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 18, 2026

Η δικαστική διαμάχη για τα δέντρα του πάρκου

Οι αντιδράσεις για τη φωτογραφία έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αναμόρφωση του East Potomac Park βρίσκεται ήδη υπό δικαστικό έλεγχο.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η ομοσπονδιακή δικαστής Άνα Ρέγιες απαγόρευσε προσωρινά στην Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων να προχωρήσει σε περαιτέρω κοπή δέντρων στην περιοχή, αφού είχαν ήδη υλοτομηθεί εκατοντάδες.

Οι δικηγόροι της κυβέρνησης Τραμπ υποστήριξαν ότι η κοπή δεν σχετιζόταν με το σχέδιο ανακαίνισης του γηπέδου που προωθεί ο πρόεδρος, αλλά με σχέδιο του 2019 για την αποκατάσταση του χώρου στην αρχική του διαμόρφωση.

Η δικαστής, ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτική απέναντι στο επιχείρημα της κυβέρνησης. Σε δικαστικό υπόμνημα που εκδόθηκε την Τρίτη, επισήμανε ότι η κοπή εκατοντάδων δέντρων πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος είχε ζητήσει να κοπούν δέντρα στο γήπεδο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον ισχυρισμό ότι οι δύο εξελίξεις δεν συνδέονται.

Για τους πολέμιους της ανακαίνισης, η φωτογραφία με τον χάρτη ενισχύει τις ανησυχίες ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να προχωρήσει τα σχέδιά της παρά τις δικαστικές αντιδράσεις.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου και η νέα ανάρτηση του Τραμπ

Ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, απέρριψε τις ανησυχίες σε δήλωσή του προς τη The Washington Post. Κατηγόρησε την εφημερίδα ότι ασχολείται εμμονικά με μια αθώα φωτογραφία και ότι πάσχει από «σύνδρομο διαταραχής λόγω Τραμπ».

Από την πλευρά της, η Ζακαράια απάντησε στη Daily Mail με αιχμηρό τρόπο, δηλώνοντας: «Είναι απολύτως ταιριαστό για τη Daily Mail να μετατρέπει μια πολύ γλυκιά φωτογραφία σε κάτι αμφιλεγόμενο».

Την Κυριακή το πρωί, ο Τραμπ επανήλθε στο ζήτημα του East Potomac Park με νέα ανάρτηση στο Truth Social, χωρίς να είναι σαφές αν η παρέμβασή του συνδέεται με τον θόρυβο που προκάλεσαν οι φωτογραφίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο Νταγκ Μπέργκαμ και το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ είναι ενθουσιασμένοι με τη νέα ανάπτυξη ενός γηπέδου γκολφ στον χώρο του παλιού East Potomac Golf Links. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Τομ Φάζιο για τον αρχικό εννοιολογικό σχεδιασμό και τις ιδέες του, καθώς και άλλους ανθρώπους από τον χώρο του γκολφ και το υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόσθεσε ότι τυχόν αλλαγές θα προσαρμοστούν στις συνθήκες του χώρου από ειδικούς σε θέματα πάρκων, αναψυχής, θαλάσσιων αναχωμάτων και διαμόρφωσης τοπίου.