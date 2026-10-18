Σε αυστηρό τόνο τοποθετήθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν για τα πρωτοφανή επεισόδια που συγκλόνισαν τη Γαλλία στις 17 Οκτωβρίου, κάνοντας λόγο για βία χωρίς δικαιολογία και προαναγγέλλοντας μέτρα στήριξης για όσους υπέστησαν ζημιές.

Ο Γάλλος πρόεδρος απέδωσε τα επεισόδια σε ομάδες που, όπως υποστήριξε, υποκινούνται από την ακροαριστερά, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι προχώρησαν σε καταστροφές και παράνομες ενέργειες θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

«Όσα ζήσαμε στις 17 Οκτωβρίου δεν έχουν καμία εξήγηση και καμία δικαιολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Αρχές έχουν ήδη λάβει εντολή να κινηθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα για τη διερεύνηση των υποθέσεων.

«Δεν θα μείνει τίποτα και κανένας στη σκιά. Αυτοί που έχουν διαπράξει αδικήματα πρέπει να λογοδοτήσουν και να πληρώσουν», τόνισε ο Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι όσοι προκάλεσαν καταστροφές θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Έκτακτο πακέτο στήριξης για τους πληγέντες

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι από αύριο, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει έκτακτο πακέτο στήριξης για όσους επλήγησαν από τα επεισόδια.

Όπως ανέφερε, οι νομαρχίες και οι δήμοι αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την προστασία των περιοχών τους, με την κεντρική διοίκηση να δεσμεύεται ότι θα διαθέσει άμεσα τα μέσα που απαιτούνται.

«Δεν θα μπερδέψουμε τους διαδηλωτές με όσους καταστρέφουν»

Ο Μακρόν επιχείρησε να διαχωρίσει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία από τις πράξεις βίας, επισημαίνοντας ότι η ελευθερία της διαδήλωσης αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας.

«Δεν θα πέσουμε στην παγίδα να μπερδέψουμε όσους διαδηλώνουν με όσους διαλύουν. Το δικαίωμα στη διαδήλωση και τη διαμαρτυρία είναι θεμέλιος λίθος της Δημοκρατίας», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, αναγνώρισε ότι οι ανησυχίες των Γάλλων πολιτών, ανεξαρτήτως ηλικίας και ιδιαίτερα των νέων, είναι κατανοητές και εισακούονται. Κάλεσε, μάλιστα, την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς να καθίσουν άμεσα στο ίδιο τραπέζι, προκειμένου να συζητήσουν τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής έντασης.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση ούτε ανοχή σε παράνομες ενέργειες.

Έκκληση για ενότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών

Με τις προεδρικές εκλογές να απέχουν περίπου έξι μήνες, ο Γάλλος πρόεδρος απηύθυνε έκκληση για ενότητα και πολιτική ηρεμία, προειδοποιώντας ότι η ένταση από πολιτικές θέσεις μπορεί να ενεργοποιήσει απρόβλεπτες δυνάμεις.

«Είμαστε έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Πολίτες, η βία δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ επιλογή. Η επιλογή θα γίνει από εσάς τους ίδιους στις κάλπες που έρχονται», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει διάλογος και να αναζητηθούν λύσεις, χωρίς να γίνει ανεκτή η βία.