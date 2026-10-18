Με γκολ του Γκαρέ στο 89′ ο Άρης νίκησε με 2-1 την Κηφισιά εκτός έδρας, πήρε δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο και συνεχίζει την ανοδική πορεία του.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησαν να απειλήσουν με τους Γιάγκνε και Αντόνισε, μετά το πρώτο 10λεπτο όμως οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν την κατάσταση και στο 16′ είχαν την πρώτη τους φάση με τον Μπρούμα που έστειλε ψηλά άουτ τη μπάλα από κοντά, ενώ στο 25′ ο Καντεβέρε απείλησε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Στο επόμενο λεπτό σε σουτ του Γκαρέ η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ζολιμπουά και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, με τον Μπρούμα να εκτελεί στο 29′ και τον Ραμίρες να αποκρούει. Η φάση, όμως, εξετάστηκε στο VAR και αποφασίστηκε επανάληψη επειδή ο Αντονίσε ήταν εντός περιοχής, με τον Μπρούμα να εκτελεί ξανά στο 32′ και να κάνει το 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά μπήκε με στόχο να πιέσει για την ισοφάριση και έφτασε σε αυτή στο 53′ με το ωραίο πλασέ το Σαγκάλ (1-1), για να ακολουθήσει στο 55′ η ευκαιρία του Μάντσο, καθώς η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κυνηγούσε την ανατροπή.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού στη συνέχεια έπεσε και όλα έδειχναν πως το 1-1 θα παραμείνει ως το τέλος, στο 89′ όμως ο Γκαρέ έγινε κάτοχος της μπάλας εντός περιοχής, απέφυγε ωραία τον αντίπαλό του με προσποίηση και πλάσαρε για το 1-2, δίνοντας τη νίκη στον Άρη.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπούα, Bαν Άιμα, Αμπάντα, Γιαγκνέ, Ρουγκουνάκης, Πόμπο (84’ Μπένι), Σαγκάλ (73’ Κυριόπουλος), Αντόνισε (84’ Ζέρσον Σόουζα), Θεοδωρίδης (73’ Χριστόπουλος).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Ράσιτς, Χόνγκλα, Μπρούμα (72’ Μπουσαΐντ), Καντεβέρε (72’ Μιρ), Γκαρέ (90+ Φαντιγκά), Κουαμέ (90+ Γένσεν).