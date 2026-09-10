Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα μαθητικά χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε ξανά στο φως, λίγες ώρες μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του. Στο βίντεο, ο τότε 18χρονος μαθητής εμφανίζεται να τραγουδά σε σχολική εκδήλωση, αποκαλύπτοντας την αγάπη του για τη μουσική πολύ πριν γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, είχε δείξει από μικρός την κλίση του στο τραγούδι. Η συγκεκριμένη στιγμή καταγράφηκε το 1990, στα μαθητικά του χρόνια στη Νίκαια, όπου μεγάλωσε και φοίτησε.

Το βίντεο δημοσίευσε ένας παλιός συμμαθητής του, ο Απόστολος Καζακίδης, θέλοντας να μοιραστεί με το κοινό μια άγνωστη πλευρά του καλλιτέχνη. Σε αυτό, ο νεαρός Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται πάνω στη σκηνή φορώντας λευκό πουκάμισο, με ένα πουλόβερ περασμένο στους ώμους, κρατώντας το μικρόφωνο και ερμηνεύοντας το τραγούδι του Γιάννη Πάριου «Σαν Τρελό Φορτηγό», ενώ ένας συμμαθητής του τον συνοδεύει στο πιάνο.

Ο συμμαθητής του συνόδευσε την ανάρτηση με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού, αναφέροντας: «Γιατί εμείς, οι συμμαθητές σου, Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι θα σε θυμόμαστε. Βίντεο από την εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου μας, 1990».