Μια απρόσμενη συνάντηση με την Πενέλοπε Κρουζ είχε ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής πτήσης, γεγονός που ενθουσίασε ιδιαίτερα τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη.

Ο γιος του Γιάννη Πάριου βρέθηκε στο ίδιο αεροπλάνο με τη διάσημη Ισπανίδα ηθοποιό και, όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια και ηθοποιός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κατάφερε να απαθανατίσει τη στιγμή μαζί της.

Η Σοφία Αλιμπέρτη μοιράστηκε δύο φωτογραφίες από τη συνάντηση, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της αλλά και τη μικρή της «απογοήτευση» που δεν ήταν εκεί για να τραβήξει η ίδια τις εικόνες. Στο πρώτο Instagram story που δημοσίευσε, έγραψε χαρακτηριστικά: «Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω, έστω, τη φωτογραφία; Την αγαπώ! Εσένα σε λατρεύω».

Στη δεύτερη φωτογραφία που ανάρτησε, ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης φαίνεται να κοιτάζει χαμογελαστός την ηθοποιό, η οποία ποζάρει φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου. Η Σοφία Αλιμπέρτη σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση: «Θα βάλω και αυτή γιατί δεν τη χορταίνω, και ας μην θες εσύ Μιχαήλ Άγγελε».

Η ίδια θέλησε με αυτόν τον τρόπο να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τη χαρά της για τη συνάντηση του γιου της με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου.