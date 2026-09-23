Ο Good Job Nicky μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σχολιάζοντας για πρώτη φορά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχόλια για τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο, μετά τη συναυλία του στην Κύπρο. Ο νεαρός τραγουδιστής τόνισε πως όσα ειπώθηκαν δεν επηρέασαν ούτε τον ίδιο ούτε την οικογένειά του. Παράλληλα, αναφέρθηκε με μεγάλη εκτίμηση στην πορεία και την προσφορά του πατέρα του στη μουσική.

«Καθόλου δεν μας στεναχώρησαν τα σχόλια. Η μουσική, κατά κύριο λόγο, είναι ανθρωπιά. Το να βλέπεις έναν άνθρωπο που σου έχει δώσει την ανθρωπιά του για πέντε δεκαετίες το λιγότερο και να έχεις ερωτευτεί, να έχεις κάνει παιδιά, να έχουν γίνει εγγόνια, ουσιαστικά όλος ο κύκλος της ζωής, να ακούς Γιάννη Πάριο. Γιατί τώρα δεν μιλάω σαν γιος του. Μιλάω σαν συνάδελφος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένα ιερό τέρας της μουσικής και οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε αρχικά ο Good Job Nicky.

Στη συνέχεια ο γιος του Γιάννη Πάριου συμπλήρωσε: «Γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει στην κυριολεξία θυσιάσει τα πάντα, τώρα μιλάω σαν γιος του. Έχει θυσιάσει τα πάντα γι’ αυτό το πράγμα, γι’ αυτό το ταξίδι μέσω της μουσικής, για να μπορέσει να δώσει και αυτός μια παρακαταθήκη στην χώρα μας. Είναι λίγο παράξενο να γίνεται αυτό σε μια καριέρα τόσο πετυχημένη. Είναι, είναι ουσιαστικά είναι παρακαταθήκη. Είναι ελληνική παρακαταθήκη αυτό το πράγμα», τόνισε ο Good Job Nicky.