Ο Γιάννης Πάριος θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια μετά τα σχόλια που προκάλεσε η πρόσφατη παρουσία του σε συναυλία στην Κύπρο.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο TikTok, ο αγαπημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε σε όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες για την εμφάνισή του, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του και ότι δεν τον νοιάζει η ηλικία του.

«Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια. Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική. Πάρε την βόλτα σου μαζί μου, όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου. Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα», σημείωσε ο Γιάννης Πάριος.