Ο Γιώργος Κωνσταντίνου ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΪ και, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στον Γιάννη Πάριο, με αφορμή τα αρνητικά σχόλια που έγιναν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την πρόσφατη συναυλία του στην Κύπρο.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για την κριτική που δέχτηκε ο γνωστός τραγουδιστής, τονίζοντας τη μακρά και σημαντική πορεία που έχει χαράξει όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

«Διάβασα με στενοχώρια το θέμα του Πάριου. Με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι ασυλόγιστα κάθονται και γράφουν διάφορα πράγματα. Όλα αυτά τα οποία δεν είναι καθόλου ωραία. Δεν έχουν πάρει τη θέση. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα, γράφουμε και δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου. Πώς δεν σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας καλλιτέχνης; Αυτός ο καλλιτέχνης έχει δώσει όλη του τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτός ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος από κάτω τον λατρεύει και αυτός ζει από τη λατρεία του ανθρώπου. Και του λες λοιπόν “πέταξέ το αυτό τώρα γιατί δεν είσαι πια άξιος να το εισπράξεις και φύγε”. Όχι, μέχρι την τελευταία στιγμή εγώ θα καθόμουν να ακούσω τον Πάριο κι όταν θα ξάπλωνε σε ένα κρεβάτι. Τον λατρεύω. Έχει πολλά θετικά ο Πάριος. Ευτυχώς δηλαδή πολύς κόσμος αναγνώρισε αυτό το δίκαιο», σημείωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.