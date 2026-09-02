Αντιδράσεις προκάλεσαν τα αρνητικά σχόλια που καταγράφηκαν στο διαδίκτυο για τον Γιάννη Πάριο με αφορμή τη φωνητική του απόδοση στην πρόσφατη συναυλία του στην Κύπρο, με τη Ρούλα Κορομηλά να τοποθετείται δημόσια για το ζήτημα.

Με παρέμβασή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε απέναντι στις κριτικές, στηρίζοντας την πορεία του καλλιτέχνη.

Η δημόσια τοποθέτηση για τα σχόλια στο διαδίκτυο

Η Ρούλα Κορομηλά αναφέρθηκε στη διαδρομή του τραγουδιστή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, η μνημειώδης καριέρα και η ανυπέρβλητη φωνή του Πάριου είναι χαραγμένες στην ιστορία και στις ψυχές μας. Εκεί δεν έχετε πρόσβαση. Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν στην ανυπαρξία, αλλά ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος».

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους ακολούθους της σχετικά με την αναπαραγωγή τέτοιων τοποθετήσεων:

«Μην δίνετε χώρο αναπαραγωγής στη “συμμορία της απαξίωσης” που δρα και αναπνέει μέσα στον φθόνο για να μειώνει ό,τι δεν μπορεί να φτάσει. Απομονώστε αυτή την τοξική μάστιγα της μειοψηφίας του διαδικτύου που με ευτελή σχόλια επιχειρεί να αποδομήσει αξίες…».

Η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με την εξής αναφορά:

«Κάποιοι γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία. Και κάποιοι απλώς για να την κοιτούν με πικρία και εμπάθεια».