Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος εμφανίστηκε στο πλατό με τραυμαπλάστ στο δάχτυλο του αριστερού χεριού, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε τέσσερα ράμματα μετά από τραυματισμό με κοπίδι, ενώ περιέγραψε με χιούμορ όσα έζησε μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατρική φροντίδα.

Η εικόνα του χεριού του δεν άργησε να γίνει αντικείμενο σχολίων από τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου, με τον ίδιο να εξηγεί αρχικά τι είχε συμβεί.

«Συγγνώμη που έχω αυτό εδώ τώρα (σ.σ. το τραυμαπλάστ), ένα ατυχηματάκι είναι. Δεν πειράζει», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου παρατήρησε με χιούμορ ότι το τραυμαπλάστ έμοιαζε με μάτι. Η απάντηση του Θανάση Αναγνωστόπουλου αποκάλυψε αμέσως ότι πίσω από το μικρό επίθεμα υπήρχε μεγαλύτερος τραυματισμός.

«Όχι μάτι, πολύ μάτι ήταν αυτό, αλλά τέλος πάντων… γιατί είναι και τέσσερα ράμματα», ανέφερε.

Η παρουσιάστρια συνέχισε στο ίδιο κλίμα, λέγοντας «Ένα για κάθε μάτι», με τους δύο παρουσιαστές να γελούν.

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Κόπηκα με τον απόλυτο εφιάλτη»

Ο τραυματισμός του Θανάση Αναγνωστόπουλου έγινε με κοπίδι, με τον παρουσιαστή να εξηγεί ότι το κόψιμο ήταν αρκετά βαθύ ώστε να χρειαστεί ιατρική παρέμβαση.

«Κόπηκα με τον απόλυτο εφιάλτη, δεν θέλω να στο περιγράψω τώρα, αλλά με ένα κοπίδι με δύναμη. Δηλαδή πάλι καλά τη γλίτωσα με τέσσερα ράμματα», περιέγραψε.

Μετά τον τραυματισμό, χρειάστηκε να μεταβεί στο ΙΚΑ στην Αλεξάνδρας. Εκεί, όπως αφηγήθηκε, η αναμονή του δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη αγωνία, καθώς άκουγε από τον χώρο των εξετάσεων ανθρώπους να φωνάζουν.

«Πήγαμε στο ΙΚΑ στην Αλεξάνδρας και περιμέναμε απ’ έξω απ’ την πόρτα. Όποιος έμπαινε μέσα, ακόμα και με μία μικρή πληγούλα, ακουγόταν να ουρλιάζει απ’ τον πόνο. Λέω “τι τους κάνουν μέσα;”».

Όταν έφτασε η σειρά του, θέλησε να μάθει τι ακριβώς προκαλούσε τόσο έντονη αντίδραση στους ασθενείς. Τότε πληροφορήθηκε ότι επρόκειτο για την ένεση που προηγούνταν της διαδικασίας, ώστε να αναισθητοποιηθεί το σημείο.

«Μπαίνω εγώ. Λέω “Συγγνώμη, τι τους κάνετε;”. Μου λέει “Ένεση”. Λέω “Από αυτή την ένεση ουρλιάζουν;”. Και όντως μου έκανε μια ένεση για να μουδιάσει, για να μου κάνει τα τέσσερα ράμματα».

Ο παρουσιαστής παραδέχτηκε ότι η ένεση και η διαδικασία είχαν πόνο, αλλά δεν παρέλειψε να σχολιάσει την εμπειρία με τον δικό του τρόπο.

«Πόνεσα αλλά, αν έχεις κάνει μεσοθεραπεία στη μούρη, τι να σου κάνει αυτή η ένεση;».

Ακολούθησε ακόμη μία λεπτομέρεια από την επίσκεψή του στο ιατρικό κέντρο. Όπως είπε, η αιμορραγία δεν σταμάτησε αμέσως και συνεχίστηκε για αρκετές ώρες.

Ο ίδιος θυμήθηκε και την αντίδραση του ανθρώπου που του έκανε τα ράμματα, όταν εκείνος παρέμεινε ψύχραιμος παρά τον πόνο.

«Πόνεσα. Μου λέει “Είσαι γενναίος”. “Βρε”, του λέω, “γενναίος δεν είμαι, αξιοπρεπής είμαι γιατί ξέρω ότι έξω με ακούνε”. Κι εγώ πόνεσα αλλά δεν τρομάζω», ανέφερε.

Η περιπέτεια ολοκληρώθηκε με τέσσερα ράμματα στο δάχτυλο, ενώ, όπως αποκάλυψε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, η αιμορραγία από το τραύμα διήρκεσε σχεδόν ένα 24ωρο.