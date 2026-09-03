Η εικόνα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ακόμη και στις πιο ταραγμένες ημέρες του πολέμου: δύο από τις σημαντικότερες υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας, οι οποίες επί χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στη Ρωσία, βρέθηκαν αντιμέτωπες με τα όπλα στραμμένα η μία απέναντι στην άλλη.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (HUR) ενεπλάκησαν σε σοβαρό επεισόδιο στο Κίεβο, το οποίο έχει προκαλέσει πολιτικό συναγερμό στην ουκρανική ηγεσία και νέα ερωτήματα για τον συντονισμό των υπηρεσιών ασφαλείας εν μέσω πολέμου.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Στεπάν Καπλούνοφ, υποδιοικητής του Ρωσικού Σώματος Εθελοντών (RVC), μιας μονάδας Ρώσων αντικαθεστωτικών που πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας.

⚡️In Kyiv, Shumskyi Street has been blocked due to a conflict between the SBU and HUR, — UP.

According to sources from "Ukrainska Pravda," the confrontation has been ongoing since morning. Preliminary reports indicate that three HUR members have been wounded.

Representatives of… pic.twitter.com/679iuyjHyC — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) September 2, 2026

Η επιχείρηση της SBU που κατέληξε σε ανταλλαγή πυρών

Σύμφωνα με την ουκρανική Γενική Εισαγγελία, στελέχη της SBU δέχθηκαν ένοπλη επίθεση από μονάδα των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας την ώρα που πραγματοποιούσαν έρευνα για υπόθεση που αφορά φερόμενη τρομοκρατική επιχείρηση της ρωσικής FSB.

«Κατά την αντιμετώπιση της ένοπλης αντίστασης, οι αστυνομικές αρχές έκαναν χρήση όπλων», ανέφερε η εισαγγελική ανακοίνωση.

Αρχικά οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες, όμως στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι η αντιπαράθεση αφορούσε τη SBU και τη HUR, δύο υπηρεσίες που έχουν αποκτήσει τεράστια ισχύ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η HUR έχει αναλάβει πολλές από τις πιο ευαίσθητες επιχειρήσεις της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας, ενώ η SBU έχει τον βασικό ρόλο στην εσωτερική ασφάλεια και την αντιμετώπιση κατασκοπευτικών δικτύων.

🇺🇦⚔️🇺🇦 Keep going❗️



The culmination of the conflict between the SBU and the HUR occurred this morning.



HUR personnel were reportedly shouting exclusively in Russian, after which the SBU opened fire on them.



The tension in Kyiv remains high. The SBU accuses the HUR of working… https://t.co/LSFHndOAwz pic.twitter.com/h8rxh9rvgE — Vitaliy V (@VitaliyV13) September 3, 2026

Ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος στο επίκεντρο

Η υπόθεση ξεκίνησε από την κράτηση του Στεπάν Καπλούνοφ, ο οποίος είχε βρεθεί στην Ουκρανία για τις εκδηλώσεις της Ημέρας Ανεξαρτησίας στις 24 Αυγούστου.

Το Ρωσικό Σώμα Εθελοντών υποστήριξε ότι ο Καπλούνοφ «απήχθη από αγνώστους στην αυλή του σπιτιού του» την 1η Σεπτεμβρίου.

Η οργάνωση άφησε να εννοηθεί ότι πίσω από την κράτηση βρίσκονταν στελέχη της SBU.

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Υποστηρίζει ότι η επιχείρηση εντασσόταν σε έρευνα για πιθανό σχέδιο δολοφονίας του Καπλούνοφ, το οποίο φέρεται να είχε οργανωθεί από τη Μόσχα.

New details emerged on the SBU-HUR shooting in Kyiv. HUR unit commander "Timur" claims SBU personnel detained a military intelligence officer without formal charges. He said an agreement on further legal procedures was reached with the Alpha commander, but other SBU personnel… https://t.co/WrHEIq7gxp pic.twitter.com/X2zisekEiM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 3, 2026

Οι καταγγελίες της HUR: «Απήχθη μέρα μεσημέρι»

Ο διοικητής της ειδικής μονάδας «Τιμούρ» της HUR, στην οποία υπάγεται το RVC, έδωσε διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα.

Σε δηλώσεις του υποστήριξε ότι ο Καπλούνοφ «απήχθη μέρα μεσημέρι» από άνδρες της SBU και κρατήθηκε χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Όπως ανέφερε, είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση ξέφυγε και ακολούθησε ένοπλη αντιπαράθεση.

Ο διοικητής της HUR κατηγόρησε στελέχη της SBU ότι άνοιξαν πυρ εναντίον αξιωματικών της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο δικηγόρος του Καπλούνοφ, Ταράς Μπορόβσκι, δήλωσε ότι τρία στελέχη της HUR τραυματίστηκαν.

«Ο ένας πυροβολήθηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να κοπεί αρτηρία και να αιμορραγεί. Βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση», ανέφερε.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η SBU πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του Καπλούνοφ χωρίς παρουσία δικηγόρου και χωρίς δικαστικό ένταλμα.

Απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό περί αποτροπής ρωσικής δολοφονικής επιχείρησης, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση «επικοινωνιακό τέχνασμα».

Παρέμβαση Ζελένσκι: «Μόνο απέναντι στους Ρώσους κατακτητές τα όπλα»

Η εικόνα δύο ουκρανικών υπηρεσιών να συγκρούονται μεταξύ τους προκάλεσε άμεση παρέμβαση από την προεδρία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε το περιστατικό «απολύτως ντροπιαστική κατάσταση» και ανακοίνωσε ότι ο γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο και το Κρατικό Γραφείο Ερευνών θα αναλάβουν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.

«Στην Ουκρανία μπορεί κανείς να πυροβολεί μόνο εναντίον των Ρώσων κατακτητών, υπερασπιζόμενος τη χώρα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Καμία άλλη ανταλλαγή πυροβολισμών δεν θα θεωρηθεί ποτέ από το κράτος μας κάτι που επιτρέπεται σε οποιονδήποτε».

Στη συνέχεια υπέγραψε διάταγμα για την απομάκρυνση του Όλεγκ Χράμοφ, επικεφαλής του τμήματος προστασίας κρατικών μυστικών της SBU.

Ένα παλιό ρήγμα που επιστρέφει

Η σύγκρουση ανάμεσα στη SBU και τη HUR μπορεί να θεωρείται ασυνήθιστη, όμως δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται εντάσεις ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες.

Η πιο χαρακτηριστική υπόθεση αφορά τον Ντένις Κιρέγεφ, έναν τραπεζίτη που συνδέθηκε με τη HUR και σκοτώθηκε στο Κίεβο τον Μάρτιο του 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ο Κιρέγεφ είχε συμμετάσχει στις πρώτες ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας, ενώ είχαν διατυπωθεί υποψίες για πιθανές επαφές του με τη Μόσχα.

Ο επικεφαλής της HUR, Κίριλο Μπουντάνοφ, είχε απορρίψει τις κατηγορίες και είχε υποστηρίξει ότι ο Κιρέγεφ σκοτώθηκε σε επιχείρηση της SBU.

Γιατί η υπόθεση προκαλεί ανησυχία στην Ουκρανία

Το περιστατικό στο Κίεβο δεν αφορά μόνο μια επιχειρησιακή διαφωνία.

Οι δύο υπηρεσίες έχουν αποκτήσει τεράστια επιρροή κατά τη διάρκεια του πολέμου. Διαχειρίζονται κρίσιμες πληροφορίες, ειδικές επιχειρήσεις και αποστολές που συνδέονται άμεσα με την εθνική ασφάλεια της Ουκρανίας.

Μια ανοικτή σύγκρουση μεταξύ τους δημιουργεί ερωτήματα για τον βαθμό συνεργασίας και εμπιστοσύνης στο εσωτερικό του ουκρανικού μηχανισμού ασφαλείας.

Την ώρα που η Ουκρανία συνεχίζει να πολεμά τη Ρωσία, ο Ζελένσκι καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο τον εξωτερικό αντίπαλο, αλλά και τις εντάσεις μέσα στον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό.

Η έρευνα που έχει διαταχθεί αναμένεται να δείξει αν το επεισόδιο ήταν αποτέλεσμα σοβαρής επιχειρησιακής αστοχίας, σύγκρουσης αρμοδιοτήτων ή βαθύτερου ρήγματος ανάμεσα στις ισχυρότερες υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας.