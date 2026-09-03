Σε μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση, καθώς η ΕΛΑΣ απαντά στις αιτιάσεις για «ακοστολόγητο πρόγραμμα», που αναφέρονται στο σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Το κόμμα καταθέτει τη Δευτέρα τις προτάσεις του στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για επίσημη κοστολόγηση, σχολιάζοντας αιχμηρά τις αιτιάσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του Μαξίμου.

«Ο κ. Μαρινάκης και το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζουν ακούραστα από χθες το απόγευμα, πριν ακόμη ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, την προπαγάνδα περί δήθεν ακοστολόγητων μέτρων», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Προκειμένου δε να στηρίξουν την προειλημμένη απόφασή τους, επιστρατεύουν κάθε πιθανή αλχημεία που θα έκανε ακόμη και τους πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών να γελάνε ασταμάτητα», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «άλλωστε είναι γνωστό, όταν η πραγματικότητα δεν τους βολεύει, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα».



«Επειδή, ωστόσο οι πολίτες που μας παρακολουθούν δεν έχουν και δεν οφείλουν να έχουν γνώσεις οικονομικών, και προκειμένου να τελειώνει μια και καλή αυτή η άχαρη συζήτηση, αναλαμβάνουμε σχετική πρωτοβουλία», συνεχίζει η ΕΛΑΣ, ανακοινώνοντας πως την ερχόμενη Δευτέρα θα αποστείλει το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, «ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του».



«Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημα μας, ο λαλίστατος κ. Μαρινάκης να μην κρυφτεί δια παντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.