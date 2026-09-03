Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας, όπου από το απόγευμα της Τετάρτης μαίνεται φωτιά σε δασική έκταση.

Η Πυροσβεστική έχει αυξήσει τις δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο μέτωπο. Συνολικά επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ στην προσπάθεια συμμετέχουν και δύο πεζοπόρα τμήματα της 8ης ΕΜΟΔΕ.

Το έργο της κατάσβεσης καθίσταται ιδιαίτερα απαιτητικό εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους, καθώς το μέτωπο βρίσκεται σε περιοχή όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι δύσκολη.

Προληπτική εκκένωση της Κρυσταλλοπηγής

Στις 03:00 τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους και σε όσους βρίσκονταν στην Κρυσταλλοπηγή.

Οι Αρχές τούς κάλεσαν να εγκαταλείψουν προληπτικά την περιοχή και να κινηθούν προς τις Πρέσπες, χρησιμοποιώντας είτε το παλαιό οδικό δίκτυο είτε την Εγνατία Οδό.