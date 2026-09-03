Συναγερμός σήμανε στις βελγικές Αρχές μετά τη σύλληψη ενός άνδρα που εντοπίστηκε να μεταφέρει όπλο τύπου καλάσνικοφ στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Midi στις Βρυξέλλες.

Ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από έλεγχο ασφαλείας, όταν τελωνειακοί εντόπισαν το όπλο μέσα στις αποσκευές του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε φτάσει στον σταθμό με τρένο από τη Γαλλία.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι ο άνδρας απείλησε επιβάτες ή ότι επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το όπλο μέσα στον σταθμό. Όπως αναφέρει το Politico, oι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τον λόγο για τον οποίο μετέφερε το καλάσνικοφ και αν υπήρχε συγκεκριμένος στόχος.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι βελγικές Αρχές έχουν αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας, με κοινές περιπολίες αστυνομικών και στρατιωτικών σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς μετρό.

«Η ενίσχυση των περιπολιών είναι απαραίτητη»

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, αναφέρθηκε στο περιστατικό μέσω της πλατφόρμας X, ευχαριστώντας τις υπηρεσίες ασφαλείας για την άμεση αντίδρασή τους.

«Ευχαριστώ τις υπηρεσίες για τη γρήγορη και αποφασιστική δράση τους», ανέφερε ο υπουργός, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό δείχνει πως η παρουσία στρατιωτικών μαζί με την αστυνομία στους σταθμούς είναι αναγκαία και πρέπει να συνεχιστεί ή ακόμη και να επεκταθεί».

Η κυβέρνηση του Βελγίου έχει ενισχύσει τις μικτές περιπολίες σε σημεία υψηλής κίνησης, με στόχο την ταχύτερη αντίδραση σε περιστατικά ασφαλείας.

Merci aux services pour leur action rapide et décisive.



Cela démontre que le renforcement des patrouilles dans les gares et métros avec l’aide de nos militaires est crucial et doit être poursuivi, voire étendu.



C’est ce pour quoi je plaide au Gouvernement.… — Bernard Quintin (@BernardQuintin_) September 3, 2026

Παρά τη σύλληψη, οι ερευνητές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα ούτε έχουν αποκαλύψει αν το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατική απειλή ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα.

Το βελγικό εισαγγελικό γραφείο δεν έχει προχωρήσει σε αναλυτική ανακοίνωση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το όπλο έφτασε στον σταθμό και ποιος ήταν ο σκοπός της μεταφοράς του.