Μια σοβαρή υπόθεση που αφορά την εξαφάνιση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, την οποία συγγενείς της αναζητούσαν εδώ και περίπου μία δεκαετία, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας στον Μαραθώνα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της γυναίκας απευθύνθηκε στις Αρχές, καταγγέλλοντας ότι είχε χάσει κάθε επαφή μαζί της εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη και τον εγγονό της σε σπίτι στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Όπως αναφέρθηκε στις Αρχές, ο εγγονός αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο των στοιχείων της γυναίκας και διαπίστωσαν μέσω του e-ΕΦΚΑ ότι δεν είχε καταχωριστεί ο θάνατός της. Το στοιχείο αυτό ενίσχυσε τις υποψίες και οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Έρευνες στην αυλή του σπιτιού

Σήμερα, ειδικά συνεργεία πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού όπου φέρεται να διέμενε η οικογένεια, χρησιμοποιώντας μηχανήματα προκειμένου να ελεγχθεί ο χώρος. Αρχικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε κάποιο εύρημα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της είχε ταφεί στην αυλή του σπιτιού πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η ταφή έγινε προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξης της ηλικιωμένης.

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης η υπόθεση

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση.

Η Αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και αναμένεται να αποστείλει το υλικό στη Δικαιοσύνη, η οποία θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειες.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα. Η ίδια ήταν εκείνη που, μη μπορώντας να εντοπίσει τη γυναίκα, αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές και να καταγγείλει την εξαφάνισή της.