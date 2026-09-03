Η υπόθεση του θανάτου του 9 μηνών βρέφους που εντοπίστηκε στο σπίτι της Κυψέλης βρίσκεται, πλέον, στο επίκεντρο της ανάκρισης με τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές που δηλώνουν γονείς του άτυχου μωρού να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις.

Ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του θεωρούνται από τις Αρχές υπεύθυνοι για τον θάνατο του μωρού που φαίνεται πως περιφερόταν επί χρόνια στις καταψύξεις των σπιτιών που μετακόμιζαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ. Αύριο αναμένεται οι κατηγορούμενοι να περάσουν εκ νέου το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Ο 43χρονος, ωστόσο, οδηγήθηκε και σήμερα στα δικαστήρια προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο με αφορμή καβγά στον οποίο φέρεται να πρωταγωνίστησε στα κρατητήρια κατά τη μεταγωγή του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου.

Αρνούνται τη δολοφονία

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να αρνούνται όσα τους αποδίδονται ισχυριζόμενοι ότι το βρέφος έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο 43χρονος δίνοντας τη δική του εκδοχή αναφέρει πως το μωρό πέθανε ενώ ολόκληρη η οικογένεια βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού.

Για τα τραύματα από μαχαίρι που διαπίστωσε ο ιατροδικαστής στο άψυχο κορμάκι του μωρού ο κατηγορούμενος αναφέρει ότι προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει πάγο από το βρέφος που κρατούσαν στην κατάψυξη.

«Είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να το βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο χτύπαγα. Αλλά επειδή δεν έβγαινε αίμα, δεν ήξερα ότι χτύπησα το μωρό. Ήθελα να το βγάλω για να το μετακινήσω αλλού. Δεν το έσφαξα, γι’ αυτό είχε τα τραύματα από μαχαίρι. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στη βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα» λέει ο κατηγορούμενος. Η 38χρονη Γερμανίδα, από την πλευρά της, δηλώνει αθώα και ισχυρίζεται ότι δεν γνωστοποίησε τον θάνατο του παιδιού επειδή ήθελε να το έχει μαζί της.

Οι καταθέσεις των παιδιών

Τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης παραμένουν πολλά και για το λόγο αυτό κλήθηκαν και κατέθεσαν τα ανήλικα παιδιά, παρουσία παιδοψυχολόγου χωρίς, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του 9 μηνών βρέφους.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα παιδιά να μην βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα που πέθανε το μωρό ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην 15χρονη κόρη της οικογένειας καθώς εκτιμάται πως γνωρίζει περισσότερα από όσα λέει.

Τα τρία παιδιά εξετάστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου από παιδοψυχολόγους στη δομή «Σπίτι του Παιδιού», παρουσία ειδικών, ενώ η διαδικασία της εξέτασης ηχογραφήθηκε και θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, και τα τρία ανήλικα παιδιά ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο σχετικά με τη δολοφονία του βρέφους, αλλά μόνο ότι το μωρό είχε πεθάνει και στη συνέχεια ότι είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη. Από την εξέταση των παιδοψυχολόγων φέρεται να διαπιστώθηκε ότι η 15χρονη κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη εξέταση των τριών ανηλίκων.

Και άλλη έρευνα

Μαζί με το ζευγάρι οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης και ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη έγκυο καθώς κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε αλλά και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Υπενθυμίζεται πως οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν, ήδη, προφυλακιστεί για υπόθεση ναρκωτικών. Ο 43χρονος δε ερευνάται και για υπόθεση μαστροπείας, την περίοδο 2020-2021.

Ο κατηγορούμενος είχε εμπλακεί στο παρελθόν και σε άλλη υπόθεση μαστροπείας με θύμα μία 40χρονη Γερμανίδα για την οποία οδηγήθηκε στη φυλακή αλλά, τελικά, απαλλάχθηκε με βούλευμα.