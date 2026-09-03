Ανατριχιαστική είναι η περιγραφή της 38χρονης Γερμανίδας για το νεκρό μωρό στην Κυψέλη, καθώς ανέφερε ότι το μαχαίρωσαν δύο χρόνια μετά τον θάνατό του και μάλιστα μπροστά στα μικρά παιδιά της.

Μιλώντας στο Live News για τα αίτια θανάτου του βρέφους, είπε: «Πιθανώς επειδή έπαθε σπασμούς. Προσπαθήσαμε να του κάνουμε τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα. Είχε τα μάτια του ανοιχτά και δεν είχε σφυγμό. Από τα μάτια φαινόταν ότι είχε πεθάνει. Πέθανε, δεν είχε σφυγμό, δεν ανέπνεε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα, μεταξύ ζωής και θανάτου».

«Και στο τέλος αποφασίσαμε να το βάλουμε στον καταψύκτη. Επειδή δεν ήθελα να αποδεχτώ ότι είναι νεκρό και να το αποχωριστώ. Το τυλίξαμε εκεί που ήμασταν. Μετά από λίγο, είχε παγώσει. Και είδα το παιδί αφού πέθανε. Το έβαλα η ίδια στον καταψύκτη. Δεν υπήρχε αίμα», είπε στη συνέχεια.

Εξηγώντας γιατί η σορός του μωρού έφερε δεκάδες μαχαιριές στην πλάτη, η 38χρονη από τη Γερμανία είπε: «Πήγαμε να σπάσουμε τον πάγο με το μαχαίρι. Σίγουρα θα συνέβη να χτυπήσαμε και το μωρό με το μαχαίρι. Κάποιοι ισχυρίζονται τώρα ότι πέθανε από αυτό, αλλά αυτό δεν είναι η αλήθεια. Αυτό με το μαχαίρι πρέπει να συνέβη δύο χρόνια μετά. Δεν καταλαβαίνω πώς δεν φάνηκε στη νεκροψία ότι το παιδί δεν πέθανε από αυτό».

«Τα παιδιά μου ήταν και τα ίδια εκεί και μαχαιρώσαμε (παγωμένο) το μωρό μπροστά στα παιδιά μου. Και αν μη τι άλλο, μπορούν να ρωτήσουν και τα παιδιά και τα παιδιά δεν θα έλεγαν ψέματα. Και αν ο ψυχολόγος θέλει να σχηματίσει μια εικόνα, μπορεί να εκτιμήσει αν τα παιδιά λένε ψέματα ή όχι. Και τα παιδιά μου λένε πάντα την αλήθεια», είπε μεταξύ άλλων στην εκπομπή του Mega.