Η Λένα Ζευγαρά μιλώντας για τον Σταμάτη Γονίδη, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο τον έχει γνωρίσει μέσα από την προσωπική τους επαφή, αλλά και όσα ετοιμάζουν μαζί μουσικά.

Οι δύο τραγουδιστές θα συναντηθούν επί σκηνής στο Vogue Club της Αθήνας, με την πρώτη τους εμφάνιση να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το συγκεκριμένο live έχει ήδη γίνει sold out, πριν ακόμη ανοίξει η αυλαία της νέας συνεργασίας τους.

Η Λένα Ζευγαρά μίλησε για αυτή τη συνύπαρξη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», περιγράφοντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια τον Σταμάτη Γονίδη και τη θέση που έχει για εκείνη στην ελληνική μουσική.

«Δεν ξέρω αν περιγράφεται με λόγια ο ενθουσιασμός που έχω για αυτή τη συνεργασία με αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη. Όταν καθόμουν και έβλεπα τα τραγούδια που έχει πει, έλεγα “Α, κι αυτό, έχει πει κι αυτό”. Είναι τεράστιο. Είναι κυριολεκτικά θρύλος ο Σταμάτης Γονίδης. Είμαι περήφανη, είμαι χαρούμενη, είμαι ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να βρεθούμε και επί σκηνής», ανέφερε.

Λένα Ζευγαρά: «Είναι τέρας γνώσεων»

Η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα και στην προσωπικότητα του Σταμάτη Γονίδη, πέρα από τη μουσική του πορεία. Όπως είπε, οι συζητήσεις μαζί του έχουν για εκείνη ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς θεωρεί ότι έχει πολλές γνώσεις και πλούσιες εμπειρίες.

«Καταρχάς είναι, είναι τέρας γνώσεων. Έχει πάρα πολλές γνώσεις, έχει διαβάσει άπειρα βιβλία, είναι θρήσκος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να τον ακούω ώρες να μου μιλάει για τις εμπειρίες του στη δουλειά. Είναι μια ψυχούλα. Είδα στα μάτια του Σταμάτη Γονίδη ένα μικρό παιδί».

Η Λένα Ζευγαρά αποκάλυψε στη συνέχεια ότι η συνεργασία τους δεν περιορίζεται στις κοινές εμφανίσεις. Ο Σταμάτης Γονίδης έχει ήδη γράψει τραγούδια για να τα ερμηνεύσουν μαζί, ενώ η ίδια περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο της ανακοίνωσε το νέο ντουέτο.

«Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει “Έχω γράψει ένα τεράστιο ντουέτο”. Του λέω “Σταμάτη, περίμενε”, του λέω “για να κάτσω για να ακούσω τι έχεις να μου πεις”. Μου τραγούδησε. Έχει γράψει ένα ντουέτο για εμάς. Ένα ή δύο. Δύο νομίζω. Και έχει στα σκαριά κι άλλα».

Η ίδια εξήγησε ότι ο Γονίδης ήθελε να της παρουσιάσει το τραγούδι με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ακόμη και από απόσταση:

«Μου λέει “Θέλω να το πούμε μαζί και θέλω να το μάθεις από το τηλέφωνο”. Μου λέει “Θα το μάθεις από το τηλέφωνο” και τραγουδούσαμε το ντουέτο από το τηλέφωνο. Ζω πολύ ωραίες στιγμές μαζί του», κατέληξε.