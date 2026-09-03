Ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε τη δημόσια τηλεόραση και τη μετακίνηση του παρουσιαστικού διδύμου στον ΣΚΑΪ, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Studio στις 3».

Η συζήτηση στράφηκε στις τηλεοπτικές αλλαγές της σεζόν, με τον δημιουργό να παίρνει τον λόγο και να σημειώνει:

«Δεν ήρθα ποτέ εγώ στην ΕΡΤ. Γιατί η πόρτα της ΕΡΤ, ξέρετε, είναι κλειστή για μένα. Και ευτυχώς που μετακινηθήκατε και μπορούμε να βρεθούμε».

Η απάντηση για τις προσπάθειες συνάντησης

Στο σημείο εκείνο, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος θέλησε να ξεκαθαρίσει τη δική τους πλευρά, αναφέροντας: «Να ξέρεις ότι προσπαθήσαμε».

Από την πλευρά του, ο Λάκης Λαζόπουλος επέμεινε στη θέση που διατύπωσε εξαρχής, απαντώντας: «Το ξέρω ότι προσπαθήσατε, αλλά η πόρτα της ΕΡΤ είναι πάντα κλειστή για μένα».

Όταν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ανέφεραν το ενδεχόμενο να μεταβληθούν οι ισορροπίες στο μέλλον, ο ηθοποιός έκλεισε την τοποθέτησή του λέγοντας:

«Δεν αλλάζουν. Και αν αλλάξουν, μπαίνουν οι άλλοι που επίσης κρατάνε κλειστή την πόρτα. Γιατί έχουν μάθει όλοι να κρατάνε κλειστή την πόρτα εκεί που χρειάζεται».