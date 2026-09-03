Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται ο Αλέξης Παππάς, ο οποίος γνωστοποίησε ο ίδιος την περιπέτεια με την υγεία του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός ανάρτησε ένα στιγμιότυπο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύεται, εμφανώς χαμογελαστός και κάνοντας το σήμα της νίκης με το χέρι του, ενώ στο άλλο του χέρι είναι τοποθετημένοι οροί.

Η διακριτική στάση για την κατάσταση της υγείας του

Παρά τη δημοσιοποίηση του στιγμιότυπου, ο Αλέξης Παππάς επέλεξε να μην δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για την αιτία που τον οδηγήσε στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της εισαγωγής του, ούτε η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το ΚΑΤ. Ο ίδιος διατηρεί χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες του ιατρικού ζητήματος που καλείται να διαχειριστεί.