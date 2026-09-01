Η απόφαση για τις σπουδές σου δεν είναι απλώς η επιλογή ενός πτυχίου. Είναι η επιλογή του μέλλοντός σου. Σε έναν κόσμο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι νέες τεχνολογίες και οι διαρκείς αλλαγές στην αγορά εργασίας επαναπροσδιορίζουν συνεχώς τα επαγγέλματα, δεν αρκεί πλέον να αποκτήσεις γνώσεις.

Χρειάζεσαι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα σε βοηθήσει να εξελιχθείς, να αποκτήσεις σύγχρονες δεξιότητες και να είσαι έτοιμος για τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Αυτό ακριβώς προσφέρει το Mediterranean College.

Βρετανικές σπουδές. Διεθνής προοπτική. Πραγματικές ευκαιρίες.

Η στρατηγική συνεργασία του Mediterranean College με το University of Derby, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, προσφέρει μια ολοκληρωμένη βρετανική ακαδημαϊκή εμπειρία στην Ελλάδα.

Μέσα από σύγχρονα προγράμματα Bachelor, Master και MBA, οι φοιτητές αποκτούν έναν διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται με έναν τρόπο που ενισχύει την κριτική σκέψη, την εφαρμογή της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αναζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Σπουδές που σε προετοιμάζουν για όσα έρχονται.

Η επαγγελματική επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το τι γνωρίζεις. Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μπορείς να προσαρμόζεσαι, να αξιοποιείς την τεχνολογία, να συνεργάζεσαι, να καινοτομείς και να εξελίσσεσαι.

Για αυτό, στο Mediterranean College η εκπαιδευτική εμπειρία εμπλουτίζεται με ανάπτυξη future-ready δεξιοτήτων μέσα από το MC Future Skills Hub, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για τις νέες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και των επαγγελμάτων του μέλλοντος.

Οι σπουδές δεν τελειώνουν στην αίθουσα. Ξεκινούν στην αγορά εργασίας.

Η επαφή με τον επαγγελματικό κόσμο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φοιτητικής εμπειρίας.

Career & Networking Events, workshops, συνεργασίες με εκατοντάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς, πραγματικά projects και συνεχής διασύνδεση με την αγορά εργασίας (MC-Employability Scheme) δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτούν εμπειρίες, να αναπτύσσουν επαγγελματικό δίκτυο και να προετοιμάζονται για την καριέρα τους ήδη από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους.

Γιατί η επαγγελματική πορεία δεν ξεκινά μετά την αποφοίτηση.

Ξεκινά από την πρώτη ημέρα φοίτησης.

Εδώ δεν είσαι απλώς ένας φοιτητής. Είσαι μέλος μιας κοινότητας.

Στο Mediterranean College η εκπαίδευση είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Ένα περιβάλλον όπου οι φοιτητές υποστηρίζονται ακαδημαϊκά και προσωπικά, συμμετέχουν σε δράσεις, συνεργάζονται με καθηγητές και επαγγελματίες και αποκτούν τις εμπειρίες που διαμορφώνουν όχι μόνο το βιογραφικό τους, αλλά και την αυτοπεποίθησή τους. Γιατί η επιτυχία δεν χτίζεται μόνο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Χτίζεται μέσα από ανθρώπους, εμπειρίες και ευκαιρίες.

Το μέλλον δεν περιμένει. Ούτε οι θέσεις!!

Τα νέα τμήματα Οκτωβρίου 2026 ξεκινούν σύντομα και οι διαθέσιμες θέσεις είναι πλέον περιορισμένες.

Αν αναζητάς σπουδές που συνδυάζουν διεθνή αναγνώριση, σύγχρονα προγράμματα, επαγγελματική προοπτική και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνεις το επόμενο βήμα.

Επικοινώνησε σήμερα και μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες & τους τρόπους χρηματοδότησης που προσφέρονται.

Mediterranean College

Αθήνα: Πατησίων 94 & Κοδριγκτώνος 13 10434 | Τ: +30 210 8899600

Γλυφάδα: Αχιλλέως 33 & Λ. Βουλιαγμένης 65, 16675 | Τ: +30 210 8899600

Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 21, 54625 | T: +30 2310 287779

www.medcollege.edu.gr | [email protected]