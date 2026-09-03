Τραγωδία σημειώθηκε στο Κληματάκι Γρεβενών, όπου μια 55χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και την καταπλάκωσε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το γεωργικό μηχάνημα ήταν φορτωμένο με ξύλα όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ανετράπη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί κάτω από το βάρος του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού της. Η 55χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η Τροχαία Γρεβενών έχει αναλάβει την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την ανατροπή του τρακτέρ και αν υπήρχαν παράγοντες που συνέβαλαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Το νέο περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει τους κινδύνους που κρύβουν οι αγροτικές εργασίες με βαριά μηχανήματα, ιδιαίτερα σε δύσβατες περιοχές και σε συνθήκες όπου ένα λάθος χειρισμού μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Η τοπική κοινωνία στα Γρεβενά παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο της 55χρονης.