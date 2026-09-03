Ο 43χρονος που συνελήφθη για το νεκρό μωρό στην Κυψέλη, υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε, γιατί έσκασε η κοιλιά του τη στιγμή που έτρωγε η οικογένειά του.

Ο άνδρας στην κατάθεση που έδωσε, υποστήριξε ότι στο σπίτι του όλοι ήταν στρεσαρισμένοι από το κλάμα του βρέφους, όμως κανείς δεν του έκανε κακό. Αντιθέτως, ισχυρίστηκε ότι το παιδί πέθανε, γιατί έσκασε και μάλιστα ο ίδιος προσπάθησε να το σώσει.

«Από τότε που γεννήθηκε το μωρό, επί 8 μήνες, η γυναίκα μου δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Σαν κάτι να την είχε συνεπάρει. Έλεγε ασυναρτησίες. Βουτούσε το κεφάλι της μέσα στο πιάτο με το φαγητό. Μιλούσε στα παιδιά μας ενώ δεν ήταν μπροστά. Ήταν πολύ στρεσαρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε συνέχεια. Όλοι ήμασταν στρεσαρισμένοι», είπε ο 43χρονος, σύμφωνα με το Live News.

«Μετά από οκτώ μήνες, μία μέρα δεν ήταν καλά το μωρό και είχε πυρετό. Είχε ένα βλέμμα αφασίας. Δεν καταλάβαινε και δεν έκανε κινήσεις. Το αντιληφθήκαμε με τη γυναίκα μου. Βάλαμε να το ταΐσουμε και κάτσαμε στο τραπέζι. Εκεί που ήμασταν στο τραπέζι, ακούμε έναν δυνατό ήχο σαν κάτι να σκάει. Πάμε στο παιδί και βλέπω ότι έχει σκάσει η κοιλιά του. Προσπάθησα να το σώσω, αλλά αυτό πέθανε», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Γιατί έβαλαν το μωρό στον καταψύκτη

Ο 43χρονος κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, κλήθηκε να απαντήσει για τον λόγο που το νεκρό μωρό τοποθετήθηκε στον καταψύκτη και η οικογένεια το κουβαλούσε μαζί της όταν άλλαζε σπίτι, σχεδόν κάθε μήνα.

«Όταν έγινε όλο αυτό, τα υπόλοιπα τρία παιδιά μας ήταν μαζί και καθόμασταν στο τραπέζι και τρώγαμε. Είδαν και αυτά αυτό που έγινε. Εγώ φοβήθηκα και τότε τύλιξα το μωρό με σακούλες και το έβαλα στον καταψύκτη», είπε ο κατηγορούμενος.

«Τότε με την οικογένειά μου μέναμε σε Airbnb στην Αθήνα. Ο λόγος που φοβήθηκα ήταν να μην μου πάρουν τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί δεν τα είχα δηλωμένα ότι ζουν στην Ελλάδα. Επειδή η γυναίκα μου δεν είχε τακτοποιήσει ποτέ τα χαρτιά της στην Ελλάδα», φέρεται να είπε στις αρχές.

«Εντωμεταξύ, μετά από τον θάνατο του μωρού, η γυναίκα μου την άλλη μέρα συνήλθε. Ξαφνικά ήταν μια χαρά. Αυτό το παρατήρησαν και τα υπόλοιπα παιδιά και είπαν ότι η μαμά είναι πάλι καλά. Το πτώμα του μωρού παρέμεινε κρυμμένο στον καταψύκτη. Μετά φύγαμε από εκείνο το σπίτι και μείναμε και σε άλλα Airbnb. Πριν από περίπου ένα μήνα μετακομίσαμε στην Θάσου 23», είπε ο άνδρας, σύμφωνα με την εκπομπή του Mega.