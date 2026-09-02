Η Νίνα Φλορ και ο Φίλιππος Ντε Γκρες έγιναν γονείς για πρώτη φορά και η είδηση που ανακοινώθηκε χθες, 1η Σεπτεμβρίου 2026, αποκάλυψε ένα γεγονός που το ζευγάρι είχε κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα για περισσότερο από έναν μήνα.

Ο γιος τους, Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος, γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω παρένθετης μητέρας. Η ανακοίνωση έγινε από το γραφείο της πρώην ελληνικής βασιλικής οικογένειας, με τη Νίνα και τον Φίλιππο να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της, καθώς και προς τους γιατρούς και τους ειδικούς που τους υποστήριξαν.

Ο μικρός Κίμων είναι το πρώτο παιδί της Νίνα Φλορ και του Φίλιππου Ντε Γκρες και η άφιξή του έρχεται σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον θρησκευτικό γάμο τους στην Αθήνα.

Η επιλογή τους να μην ανακοινώσουν νωρίτερα τη γέννηση ταιριάζει με τον τρόπο που έχουν διαχειριστεί την προσωπική τους ζωή. Παρά το ενδιαφέρον που προκαλεί το όνομα Ντε Γκρες και τη δημόσια παρουσία της οικογένειάς τους, οι δυο τους έχουν κρατήσει αρκετές πλευρές της καθημερινότητάς τους μακριά από τη δημοσιότητα.

Για τη Νίνα, μάλιστα, η ιστορία δεν αρχίζει με τον γάμο της με έναν άνθρωπο που εκτός Ελλάδας αναγνωρίζεται ως πρίγκιπας.

Η Νίνα Φλορ φτάνει στην Μητρόπολη Αθηνών συνοδευόμενη από τον πατέρα της, Τόμας Φλορ, για τη θρησκευτική τελετή του γάμου της με τον Φίλιππο Ντε Γκρες

Πολύ πριν γίνει σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες, είχε μεγαλώσει ανάμεσα στην Ελβετία, το Λονδίνο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε εργαστεί στην οικογενειακή επιχείρηση των ιδιωτικών αεροσκαφών και είχε δημιουργήσει ένα δικό της επιχειρηματικό εγχείρημα στη Μοζαμβίκη.

Η κόρη του Thomas Flohr και η ζωή ανάμεσα στα ιδιωτικά τζετς

Η Νίνα Ναστάζια Φλορ γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1987 στο Σεν Μόριτζ της Ελβετίας. Πατέρας της είναι ο Ελβετός επιχειρηματίας Thomas Flohr, ιδρυτής της VistaJet, της εταιρείας που εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της ιδιωτικής αεροπορίας.

Η μητέρα της, Katharina Konečný, προέρχεται από τον χώρο της μόδας, των κοσμημάτων και των εκδόσεων. Έχει εργαστεί ως creative director του οίκου Fabergé, ενώ έχει καταλάβει και σημαντικές θέσεις σε διεθνή περιοδικά.

Οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν ακόμη παιδί. Το 2001, η Νίνα μετακόμισε με τη μητέρα της στο Λονδίνο, όταν εκείνη ανέλαβε θέση στο Tatler. Η εκπαίδευσή της μοιράστηκε ανάμεσα στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα περιβάλλον όπου τα ταξίδια, η μόδα, η τέχνη και η επιχειρηματικότητα ήταν μέρος της καθημερινότητάς της.

Η σχέση της με τη VistaJet δεν περιορίστηκε στο οικογενειακό όνομα. Η Νίνα ανέλαβε τη θέση της Creative Director και μέχρι το 2016 είχε ενεργό ρόλο στην εικόνα και την εμπειρία που προσέφερε η εταιρεία στους πελάτες της.

Στο πλαίσιο της δουλειάς της συνεργάστηκε με τη Moncler για τις στολές του πληρώματος καμπίνας, ενώ συνεργάστηκε και με τον Nobu Matsuhisa για τα μενού των πτήσεων.

Η δουλειά της στη VistaJet συνδέθηκε παράλληλα με μια ευρύτερη ενασχόληση με το design. Η Νίνα είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τη δική της αισθητική προσέγγιση, η οποία αργότερα θα περνούσε και στα δικά της projects.

Το σπίτι στο Λονδίνο που αποκάλυψε νωρίς το πάθος της για το design

Tο Architectural Digest παρουσίασε την κατοικία της στο Λονδίνο, η οποία είχε σχεδιαστεί από τον Veere Grenney.

Η Νίνα είχε μετατρέψει την οικογενειακή κατοικία σε έναν χώρο που συνδύαζε βρετανικά στοιχεία με έργα τέχνης, αντικείμενα από την Αφρική και έπιπλα διαφορετικών εποχών. Η αισθητική της είχε ήδη αρχίσει να απομακρύνεται από μια απλή επίδειξη πολυτέλειας και να αποκτά περισσότερο προσωπικό χαρακτήρα.

Η ίδια είχε συνεργαστεί στενά με τον Grenney στη διαμόρφωση των χώρων, ενώ ανάμεσα στα στοιχεία του σπιτιού υπήρχαν έντονες αναφορές στις εμπειρίες και στα ταξίδια της.

Το ενδιαφέρον της για την αρχιτεκτονική και το design δεν έμεινε, όμως, στο προσωπικό της περιβάλλον. Λίγα χρόνια αργότερα θα αποτελούσε βασικό μέρος του μεγαλύτερου δικού της εγχειρήματος.

Μοζαμβίκη: Το μεγάλο προσωπικό της εγχείρημα

Η Νίνα Φλορ επέλεξε να επενδύσει σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο από εκείνον των ιδιωτικών αεροσκαφών.

Στο νησί Benguerra, στο αρχιπέλαγος Bazaruto της Μοζαμβίκης, δημιούργησε το Kisawa Sanctuary, ένα πολυτελές καταφύγιο που συνδυάζει φιλοξενία, αρχιτεκτονική, design και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το project χρειάστηκε χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Το Kisawa αναπτύχθηκε σε έκταση περίπου 300 εκταρίων, ανάμεσα σε παράκτιο δάσος, αμμόλοφους και ακτογραμμή στον Ινδικό Ωκεανό. Στην κατασκευή αξιοποιήθηκαν τοπικά υλικά και τεχνικές, ενώ χρησιμοποιήθηκε και τεχνολογία 3D printing.

Η Νίνα είχε μάλιστα περάσει μεγάλο διάστημα στη Μοζαμβίκη πριν ολοκληρωθεί το resort, ζώντας στο ίδιο το περιβάλλον όπου επρόκειτο να δημιουργηθεί το Kisawa.

Το resort άνοιξε το 2021 και διαθέτει κατοικίες σχεδιασμένες ώστε να εντάσσονται στο φυσικό τοπίο, με την αρχιτεκτονική και τα υλικά να αντλούν στοιχεία από την περιοχή και την αφρικανική παράδοση. Η φιλοσοφία του project δεν σταμάτησε στη φιλοξενία.

Το Kisawa και το «resort to research»

Δίπλα στο Kisawa Sanctuary δημιουργήθηκε το Bazaruto Center for Scientific Studies, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στη θαλάσσια έρευνα και στην προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής.

Το κέντρο ιδρύθηκε το 2017, τέσσερα χρόνια πριν από το άνοιγμα του Kisawa. Η λειτουργία του συνδέθηκε με το μοντέλο που η Νίνα αποκαλεί «resort to research», μέσα από το οποίο η τουριστική δραστηριότητα συνδέεται με τη χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το Kisawa δεν ήταν ένα μικρό project. Η έκταση, η αρχιτεκτονική και ο τρόπος με τον οποίο συνδυάστηκαν η πολυτέλεια με την τοπική τεχνογνωσία το έφεραν στις σελίδες διεθνών περιοδικών design και ταξιδιών.

Παράλληλα, η Νίνα δημιούργησε μέσα από αυτή την εμπειρία το Studio NJF, ένα multidisciplinary design studio.

Στο Kisawa εργάζονται σχεδόν 200 άνθρωποι, με περίπου το 90% του επιχειρησιακού προσωπικού να προέρχεται από τη Μοζαμβίκη. Η τοπική τεχνογνωσία και η συνεργασία με ανθρώπους της περιοχής αποτελούν μέρος της λειτουργίας του project.

Για τη Νίνα, η σχέση με το Benguerra δεν ήταν μόνο επιχειρηματική. Το νησί συνδέθηκε με το ενδιαφέρον της για τη φύση, την αρχιτεκτονική, τη χειροτεχνία και το design.

Η σχέση με τον Φίλιππο Ντε Γκρες

Η γνωριμία της με τον Φίλιππο Ντε Γκρες τοποθετείται στο 2017, ενώ το ζευγάρι άρχισε να εμφανίζεται δημόσια μαζί την επόμενη χρονιά.

Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ, κόρη του Ελβετού εκατομμυριούχου ιδρυτή και προέδρου της VistaJet, Τόμας Φλορ, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί όπως έγινε χθες γνωστί. Σε παλαιότερο φωτογραφικό στιγμιότυπο (στις 18/09/2018) στις αρχές της σχέσης τους, το ζευγάρι βρέθηκε για λίγες ώρες στο Σεν Μόριτζ, όπου διαμένει ο πατέρας της, για ένα σύντομο γεύμα και μια βόλτα με τα σκυλιά της οικογένειας.



FRVI, BRNA / Backgrid UK / Profimedia

Ο Φίλιππος ήταν ο μικρότερος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας και βαφτιστικός της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Η Νίνα, από την άλλη, είχε ήδη τη δική της παρουσία στους διεθνείς κοινωνικούς και επιχειρηματικούς κύκλους.

Το 2018 εμφανίστηκαν μαζί στον γάμο της πριγκίπισσας Ευγενίας με τον Jack Brooksbank, ενώ ακολούθησαν κοινές εμφανίσεις σε γάμους και άλλες εκδηλώσεις ευρωπαϊκών βασιλικών οικογενειών.

Το καλοκαίρι του 2020, ενώ βρίσκονταν στην Ιθάκη, ο Φίλιππος έκανε πρόταση γάμου στη Νίνα. Ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Η πανδημία άλλαξε, ωστόσο, τα αρχικά σχέδια για τον γάμο.

Ο πολιτικός γάμος στην Ελβετία και η μεγάλη τελετή στην Αθήνα

Τον Δεκέμβριο του 2020, η Νίνα και ο Φίλιππος παντρεύτηκαν πολιτικά στο Σεν Μόριτζ της Ελβετίας, παρουσία στενών συγγενών.

Το 2021 ακολούθησε δεύτερη γαμήλια εκδήλωση στο Cambridge, πριν από την τελετή που θα συγκέντρωνε το ενδιαφέρον στην Αθήνα.

Στις 23 Οκτωβρίου 2021, η Νίνα Φλορ και ο Φίλιππος Ντε Γκρες παντρεύτηκαν θρησκευτικά στη Μητρόπολη Αθηνών. Ήταν ο πρώτος γάμος μέλους της πρώην ελληνικής βασιλικής οικογένειας στον συγκεκριμένο ναό από το 1964.

Η νύφη επέλεξε Chanel και φόρεσε την περίφημη τιάρα της Άννας Μαρίας, οικογενειακό κειμήλιο με διαμάντια και μαργαριτάρια.

Στην Αθήνα βρέθηκαν μέλη βασιλικών οικογενειών από ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία.

Η ζωή της και του Φίλιππου μοιράστηκε τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε διαφορετικές πόλεις και χώρες, με το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Μοζαμβίκη και την Ελλάδα να αποτελούν βασικά σημεία της καθημερινότητάς τους.

Η ίδια έχει επιλέξει να διατηρεί την επαγγελματική της ταυτότητα παράλληλα με τον τίτλο που απέκτησε μετά τον γάμο της.

Και το σπίτι τους στο Λονδίνο αποτελεί ίσως μία από τις πιο προσωπικές ματιές σε αυτόν τον κόσμο.

«Προσπαθούμε να έχουμε μια πολιτική “ανοιχτής πόρτας”»

Τον Αύγουστο του 2026, λίγο πριν γίνει γνωστό ότι απέκτησαν παιδί, το House & Garden UK παρουσίασε το σπίτι που μοιράζονται στο Λονδίνο.

Η Νίνα μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την κατοικία τους και για την παρουσία φίλων και συγγενών στους χώρους της.

«Γεια σας, είμαι η Νίνα, ιδρύτρια του Kisawa Sanctuary στη Μοζαμβίκη. Σήμερα θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο σπίτι μου στο Λονδίνο. Η έννοια του σπιτιού για εμάς αποτελείται πραγματικά από πολλά επίπεδα. Μας αρέσει να φιλοξενούμε φίλους και να έρχεται η οικογένεια να μένει μαζί μας. Προσπαθούμε να έχουμε μια πολιτική “ανοιχτής πόρτας”. Δεν υπάρχει καθορισμένη ώρα για το πότε θα έρθετε ή πότε θα φύγετε. Μπορεί να έρθετε για μεσημεριανό και να καταλήξετε να μείνετε για δείπνο.»

Το σπίτι στεγάζεται σε κτίριο γεωργιανής αρχιτεκτονικής που χρονολογείται από το 1835. Για τη διαμόρφωσή του, η Νίνα και ο Φίλιππος θέλησαν να διατηρήσουν τα ιστορικά χαρακτηριστικά του και παράλληλα να ενσωματώσουν στοιχεία από τις διαφορετικές εμπειρίες τους.

«Σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού, τον τρόπο που επιλέξαμε να διακοσμήσουμε, τα χρώματα που διαλέξαμε, τη διαρρύθμιση που οριστικοποιήσαμε, είχαμε πάντα αυτό κατά νου. Αυτό το σπίτι, που δημιουργήσαμε μαζί με τον σύζυγό μου ως το πρώτο μας σπίτι ως νέα οικογένεια, προσπαθήσαμε πραγματικά, πρώτα απ’ όλα, να τιμήσουμε τη γεωργιανή κληρονομιά του κτιρίου, που χρονολογείται από το 1835. Στη συνέχεια, πήραμε όλες τις εμπνεύσεις από τις πολυσχιδείς ζωές που έχουμε ζήσει και οι δύο και προσπαθήσαμε να τις συνδυάσουμε με έναν σύγχρονο, αλλά διαχρονικό τρόπο.»

Στους χώρους μεταφέρθηκαν έπιπλα και αντικείμενα από την προηγούμενη κατοικία της, ενώ προστέθηκαν αντίκες και νέα κομμάτια.

«Το προηγούμενο σπίτι μου το είχα σχεδιάσει μαζί με τον Veere Grenney, και ειδικά στα δωμάτια των φιλοξενουμένων προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε όλα εκείνα τα κομμάτια και να τα αναδείξουμε στη νέα τους ζωή, με έναν νέο τρόπο. Παράλληλα, προσθέσαμε νέα αντικείμενα αλλά και αντίκες. Για εμάς, αυτό μας κάνει απίστευτα ευτυχισμένους, γιατί είναι ένας συνδυασμός πολλών εμπειριών που ζήσαμε όμορφα και τώρα μεταφέρθηκαν σε έναν νέο χώρο.

Επειδή αυτό το σπίτι βρίσκεται στο Λονδίνο, θέλαμε να συνεργαστούμε με όσο το δυνατόν περισσότερους Βρετανούς τεχνίτες από όλη τη χώρα, είτε πρόκειται για ξυλουργικές εργασίες, ταπετσαρίες, τον κήπο ή μεταλλικές κατασκευές. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πάθος μου, και το να ανακαλύπτω αυτούς τους τεχνίτες, να συνεργάζομαι μαζί τους και να αλληλεπιδρώ, αποτελεί μέρος της σχεδιαστικής μου διαδικασίας.»

Η διακόσμηση κινείται σε γήινους τόνους, με τερακότα και λαδί, μαρμάρινα τζάκια, φλοράλ και ethnic υφάσματα, έργα τέχνης, βιβλία και υφαντά στους τοίχους. Στους εξωτερικούς χώρους υπάρχει βεράντα με φυτά.

Η Νίνα συνέδεσε μάλιστα την αισθητική του σπιτιού με την εμπειρία που είχε αποκτήσει στη Μοζαμβίκη.

«Όταν δημιούργησα το Kisawa Sanctuary, το κεντρικό θέμα ήταν: “Πώς ζεις και αναπνέεις σε ένα φυσικό καταφύγιο σε ένα νησί;”. Όταν ήρθαμε στο Λονδίνο για να σχεδιάσουμε αυτό το σπίτι, η ιδέα ήταν η ίδια, απλώς εκφρασμένη σε ένα αστικό περιβάλλον. Ελπίζουμε ότι όταν έρχονται οι φίλοι μας και μένει η οικογένειά μας, αυτό το σπίτι αποτελεί ένα καταφύγιο μακριά από τους έντονους ρυθμούς της ζωής στην πόλη.»

Στα 39 της, η Νίνα Φλορ έγινε μητέρα

Η 27η Ιουλίου 2026 πρόσθεσε μια νέα ιδιότητα στη ζωή της Νίνα Φλορ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκε ο γιος της με τον Φίλιππο Ντε Γκρες, Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος, μέσω παρένθετης μητέρας. Η είδηση έγινε γνωστή την 1η Σεπτεμβρίου, όταν το ζευγάρι ανακοίνωσε επίσημα τη γέννησή του.

Για τη Νίνα είναι το πρώτο παιδί. Για την οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, ο Κίμων είναι το δέκατο εγγόνι.

Το ζευγάρι κράτησε τις λεπτομέρειες γύρω από τη γέννηση για τον εαυτό του και ανακοίνωσε το γεγονός αρκετές εβδομάδες αργότερα, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια μόνο τις βασικές πληροφορίες.

Έτσι, στα 39 της, η Νίνα Φλορ περνά σε μια νέα φάση της ζωής της, έχοντας πίσω της μια πορεία που ξεκίνησε από την οικογένεια της ιδιωτικής αεροπορίας, πέρασε από τη VistaJet και το design και έφτασε μέχρι τη Μοζαμβίκη και το Kisawa Sanctuary.

Τώρα, δίπλα σε όλα αυτά, υπάρχει και ένας ακόμη τίτλος που δεν έχει σχέση με επιχειρήσεις, αρχιτεκτονική ή γάμους: εκείνος της μητέρας.