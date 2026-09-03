Σε μια συμβολική τελετή στη Σαντορίνη όταν ήταν 19 ετών αναφέρθηκε η Μαρία Σολωμού, φέρνοντας στη δημοσιότητα ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τα νεανικά της χρόνια και τον τότε σύντροφό της, Πάνο, με τον οποίον «παντρεύτηκαν».

Η ηθοποιός παρουσίασε την ιστορία εκείνου του καλοκαιριού μέσα από μια αλληλουχία εικόνων, εξηγώντας πώς ελήφθη η σχετική απόφαση.

Η ανταλλαγή όρκων και η τούρτα έξω από το εκκλησάκι

Περιγράφοντας τις στιγμές από το νησί, η Μαρία Σολωμού ανέφερε στην πρώτη εικόνα της αλληλουχίας:

«Once upon a time. Αυτή είμαι εγώ». Στη συνέχεια παρουσίασε τον τότε σύντροφό της, συμπληρώνοντας: «Και αυτός είναι ο Πάνος. Και είμαστε στη Σαντορίνη»

Σχετικά με το σκεπτικό και την απόφαση που πήραν στην ηλικία των 19 ετών, η ίδια σημείωσε: «Κάθε 19 χρόνος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις… οπότε είπαμε να παντρευτούμε».

Στα επόμενα στιγμιότυπα έξω από το νησιώτικο εκκλησάκι, περιέγραψε τα όσα ακολούθησαν: «Ανταλλάξαμε και όρκους… Κόψαμε και τούρτα…».

Παράλληλα, η Μαρία Σολωμού ξεκαθάρισε πως η κίνηση αυτή δεν είχε επίσημο ή νομικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας: «Εννοείται χωρίς άδειες … έτσι ,μόνοι μας. Παρόλα αυτά για μας ήταν αληθινό….». Κλείνοντας την αναδρομή στο παρελθόν και αναλογιζόμενη τη χρονική απόσταση από το συμβάν, ανέφερε: «Σα να ξέραμε ότι μετά από 30 και ,χρόνια …..»