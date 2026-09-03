Η Γιουβέντους παρουσιάζεται αισθητά πιο ανταγωνιστική ενόψει της νέας σεζόν, σύμφωνα με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος στάθηκε στις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας του, χωρίς ωστόσο να αλλάξει την εκτίμησή του για τη μάχη του τίτλου.

Ο Ιταλός τεχνικός θεωρεί πως η «βέκια σινιόρα» έχει κάνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός και έχει προσθέσει ποιότητα στο ρόστερ της. Παρ’ όλα αυτά, σε συνέντευξή του στο «Sportmediaset», ξεκαθάρισε πως η Ίντερ εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο στην κούρσα για την κατάκτηση του σκουντέτο.

«Η Γιουβέντους έχει ανεβάσει αισθητά το επίπεδό της και απέκτησε περισσότερη ποιότητα και ανταγωνιστικότητα. Η Ίντερ παραμένει το πρώτο φαβορί ενώ υπάρχουν επτά ομάδες που θα παλέψουν σκληρά για τις θέσεις που οδηγούν στο νέο Champions League», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σπαλέτι.

Η περσινή έκτη θέση στη Serie A αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Γιουβέντους, η οποία εξασφάλισε παράλληλα την παρουσία της στη League Phase του Europa League. Φέτος, πάντως, οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, με τον σύλλογο να έχει κινηθεί στην αγορά με στόχο να ενισχύσει σημαντικά το έμψυχο δυναμικό του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σπαλέτι και στον Κενάν Γιλντίζ, δείχνοντας ξεκάθαρα τον ενθουσιασμό του για τον νεαρό άσο της Γιουβέντους. Όταν κλήθηκε να συγκρίνει τον Τούρκο με παίκτες όπως ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Ντόνιελ Μάλεν, η απάντησή του ήταν απόλυτη:

«Εμείς έχουμε τον καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος, τον Γιλντίζ».

Ο Σπαλέτι αναφέρθηκε, τέλος, και στο ιδιαίτερο βάρος που συνοδεύει τη δουλειά του στη Γιουβέντους, υπογραμμίζοντας πως η ιστορία του συλλόγου δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις από όλους όσοι βρίσκονται στους κόλπους του.

«Εδώ στη Γιούβε νιώθω μεγάλη ευθύνη, υπάρχει μια σημαντική ιστορία πίσω μας. Όπου κι αν κοιτάξεις στους τοίχους, βρίσκεις Χρυσές Μπάλες, πρωταθλήματα και Κύπελλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιταλός τεχνικός έδωσε το στίγμα του για τη νέα Serie A: αναγνώρισε την ενίσχυση της Γιουβέντους, έχρισε την Ίντερ βασικό φαβορί για τον τίτλο και ταυτόχρονα έδειξε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του Γιλντίζ.