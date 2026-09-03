Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της Κυψέλης και τον 43χρονο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Live News στο MEGA, δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος του πατέρα του, ο οποίος φέρεται να έφυγε από τη ζωή στη Γερμανία.

Η νέα πληροφορία δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση, καθώς, εφόσον ο θάνατος δεν έχει δηλωθεί ούτε στην Ελλάδα, θα πρέπει να διερευνηθεί αν εξακολουθεί να καταβάλλεται η σύνταξή του.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών αναμένεται να βρεθεί, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να έχουν πραγματοποιηθεί αναλήψεις χρημάτων από τον λογαριασμό του, αλλά και αν η σύνταξη συνεχίζει να καταβάλλεται παρά τον θάνατό του.

Ποιος έχει τα προσωπικά του έγγραφα

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται ποιος έχει στην κατοχή του τα προσωπικά έγγραφα του πατέρα του 43χρονου.

Το ζήτημα θεωρείται σημαντικό, καθώς η κατοχή τέτοιων εγγράφων θα μπορούσε να επιτρέψει σε κάποιον να πραγματοποιεί συναλλαγές ή άλλες ενέργειες στο όνομα του θανόντος.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν για ποιον λόγο δεν έχει δηλωθεί ληξιαρχικά ο θάνατος στην Ελλάδα, ποιος διαχειρίζεται τα οικονομικά στοιχεία του άνδρα και αν έχει υπάρξει οποιαδήποτε κίνηση στον τραπεζικό του λογαριασμό μετά τον θάνατό του.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη ερωτηματικό στην ήδη σύνθετη υπόθεση της Κυψέλης, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία για τις συνθήκες γύρω από την οικογένεια του 43χρονου.