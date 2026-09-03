Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το ναυάγιο του φέρι που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερύνειας, με τις κυπριακές αρχές να εξετάζουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με την άδεια του πλοιάρχου, την κατάσταση του πλοίου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το τελευταίο δρομολόγιο.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν την Πέμπτη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Κερύνειας, ο καπετάνιος του πλοίου Μουσταφά Οζ φέρεται να απέκτησε άδεια πλοιάρχου από την Ονδούρα έναντι 3.500 δολαρίων.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι ο Οζ υποστήριξε κατά την ανάκρισή του πως αρχικά διέθετε τουρκική άδεια, η οποία όμως είχε καταστεί ανενεργή καθώς δεν είχε εργαστεί ως καπετάνιος για διάστημα 10 ετών.

Όταν αποφάσισε να επιστρέψει στο επάγγελμα, φέρεται να ήρθε σε επαφή με «κάποια άτομα στην Ελλάδα» και, χρησιμοποιώντας τον παλιό αριθμό της τουρκικής του άδειας, εξασφάλισε άδεια από την Ονδούρα, αφού κατέβαλε το ποσό των 3.500 δολαρίων.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομική κατάθεση, έλαβε συνοδευτικό έγγραφο από τις τουρκοκυπριακές αρχές και άρχισε να εκτελεί το δρομολόγιο Κερύνεια – Τασουτζού, στο τουρκικό λιμάνι της Μερσίνας.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι η υπηρεσία κοινωνικών ασφαλίσεων στα κατεχόμενα δεν διαθέτει κανένα αρχείο για τον Οζ.

Έρευνα για την κατάσταση του πλοίου

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης αναφέρθηκε επίσης ότι το φέρι άρχισε να βυθίζεται σε απόσταση περίπου τεσσάρων ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Κερύνειας.

Όλα τα μέλη του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις για αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες μετά τη διάσωσή τους, με τα αποτελέσματα να μην έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Ο ύπαρχος του πλοίου φέρεται να δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει τον Οζ να μην πραγματοποιήσει το ταξίδι, ενώ έγινε γνωστό ότι το λιμάνι του Τασούκου ήταν κλειστό την ώρα του απόπλου, περίπου το μεσημέρι της Κυριακής, και θα παρέμενε κλειστό μέχρι τις 15:00.

Παρά την προειδοποίηση, ο καπετάνιος φέρεται να αποφάσισε να αναχωρήσει κανονικά.

Γνώριζαν για εισροή νερών

Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι εννέα κατηγορούμενοι –οκτώ μέλη του πληρώματος και ένας μέτοχος της εταιρείας Filo Denizcilik– γνώριζαν ότι το πλοίο είχε παρουσιάσει προβλήματα εισροής νερού και σε προηγούμενα ταξίδια.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να δείχνουν το πλοίο να παίρνει νερά σε προηγούμενες διαδρομές μέσα στο καλοκαίρι.

Η αστυνομία ανέφερε ακόμη ότι πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι μετόχου της εταιρείας, όπου κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ερωτήματα για τα πιστοποιητικά ασφαλείας

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η πιστοποίηση του πλοίου από την τουρκική εταιρεία νηογνώμονα Turk Loydu, η οποία είχε ελέγξει και πιστοποιήσει το φέρι τον Ιούνιο.

Παρότι το πιστοποιητικό εμφανίζεται να ισχύει έως το 2029, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Turk Loydu αναφέρει ότι το πιστοποιητικό είναι «άκυρο». Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν η ακύρωση έγινε πριν ή μετά το ναυάγιο.

Οι αρχές έχουν ζητήσει επίσης πληροφορίες από τις τουρκικές υπηρεσίες για την εκπαίδευση του πληρώματος, τις καιρικές συνθήκες στο Τασούκου την ημέρα του δυστυχήματος, αλλά και για τις εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν στο πλοίο τον Απρίλιο στο λιμάνι της Αδάνης.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι έχουν ήδη ληφθεί περισσότερες από 200 καταθέσεις, ενώ αναμένονται ακόμη περίπου 100.

Και οι εννέα συλληφθέντες κρίθηκε ότι θα παραμείνουν υπό κράτηση για ακόμη οκτώ ημέρες, ενώ ένας μέτοχος της Filo Denizcilik που αναζητείται από τις αρχές βρίσκεται στην Τουρκία.

Οι έρευνες συνεχίζονται με επίκεντρο τις πιθανές ευθύνες για το ναυάγιο, την καταλληλότητα του πλοίου, τα πιστοποιητικά ασφαλείας και τις αποφάσεις που ελήφθησαν πριν από τον απόπλου.