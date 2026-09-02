Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 20 ανθρώπων που αγνοούνται μετά το ναυάγιο του καταμαράν «Filojet», το οποίο βυθίστηκε την Κυριακή ανοιχτά της Κερύνειας στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι ενδέχεται να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του πλοίου, το οποίο έχει καταλήξει στον βυθό σε βάθος περίπου 550 μέτρων.

Λίγες ώρες μετά το ναυάγιο είχαν εντοπιστεί και ανασυρθεί οι σοροί οκτώ Τούρκων επιβατών, ενώ τα αίτια της τραγωδίας εξακολουθούν να διερευνώνται.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται για τους 20 αγνοούμενους, οι οποίοι πιστεύουμε ότι βρίσκονται στο εσωτερικό του πλοίου», δήλωσε ο Ουνάλ Ουστέλ, ο αποκαλούμενος «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους.

Στην περιοχή έχουν φτάσει δύο τουρκικά πολεμικά πλοία, τα οποία διαθέτουν, μεταξύ άλλων, υποβρύχια drones με δυνατότητα κατάδυσης σε βάθος έως και 1.000 μέτρων.

Σύμφωνα με τον Ουστέλ, τα υποβρύχια ρομπότ χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση του σημείου γύρω από το ναυάγιο, με τις αρχές να ελπίζουν ότι οι έρευνες θα δώσουν σύντομα αποτελέσματα.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βυθίστηκε το καταμαράν. Ο καπετάνιος, ο οποίος έχει προφυλακιστεί μαζί με επτά ακόμη μέλη του πληρώματος και ένα στέλεχος της εταιρείας, κατέθεσε ενώπιον δικαστή ότι η πλώρη του πλοίου υπέστη σοβαρή ζημιά από τη δύναμη των κυμάτων, λίγα μίλια μετά την αναχώρησή του από την Κερύνεια.