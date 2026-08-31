Κάθε νέα πληροφορία που έρχεται στο φως μετά την τραγωδία του Filo Jet, με το ναυάγιο ανοιχτά των κατεχομένων της Κύπρου γεννά και ένα νέο «γιατί».

Και ενώ οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν νέα για τους ανθρώπους τους και ο απολογισμός του ναυαγίου έχει ήδη αφήσει πίσω του νεκρούς και αγνοουμένους, στο προσκήνιο έρχονται πλέον καταγγελίες που αγγίζουν τον ίδιο τον άνθρωπο που φέρεται να κυβερνούσε το πλοίο, τα έγγραφα με τα οποία εκτελούσε το δρομολόγιο αλλά και την απόφαση να επιτραπεί τελικά ο απόπλους από την Κερύνεια.

Οι ισχυρισμοί που μεταφέρονται από τουρκικά και τουρκοκυπριακά μέσα είναι εξαιρετικά σοβαροί.

KKTC’de Girne açıklarında Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan kaptan, 7 mürettebat ve bir şirket çalışanı mahkemeye çıkarıldı.



Kaptan ve mürettebat ifadelerinde, çıkış sırasında meteorolojik açıdan sorun… pic.twitter.com/nbsJk7iW93 — Haber Aero (@HaberAero) August 31, 2026

Ο καπετάνιος δεν είχε το απαιτούμενο δίπλωμα; Χρησιμοποιούσε πιστοποιητικό άλλου προσώπου; Γιατί φέρεται να εμφανιζόταν ως επιβάτης; Και ποιος αποφάσισε ότι το Filo Jet μπορούσε τελικά να φύγει από το λιμάνι;

Ερωτήματα που, μετά από μια τραγωδία τέτοιου μεγέθους, αποκτούν δραματική διάσταση.

«Δεν είχε δίπλωμα καπετάνιου»

Μία από τις σοβαρότερες καταγγελίες που έχουν δημοσιευθεί αφορά την επαγγελματική πιστοποίηση του ανθρώπου που φέρεται να κυβερνούσε το Filo Jet.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, στα οποία αποδίδονται πληροφορίες της Sözcü TV, ο άνθρωπος που χειριζόταν το πλοίο φέρεται να μην είχε το απαιτούμενο πιστοποιητικό καπετάνιου.

Ο ισχυρισμός πηγαίνει ακόμη πιο μακριά.

Υποστηρίζεται ότι χρησιμοποιούσε πιστοποιητικό ή έγγραφο επαγγελματικής επάρκειας που ανήκε σε άλλον καπετάνιο.

Πρόκειται για μια καταγγελία που, εφόσον περιλαμβάνεται στο υλικό της έρευνας, αγγίζει ένα από τα πλέον θεμελιώδη ζητήματα ασφαλείας ενός επιβατηγού πλοίου: ποιος ακριβώς είχε τη διακυβέρνησή του και με ποια ιδιότητα.

Η ακόμη πιο εντυπωσιακή καταγγελία: «Ήταν δηλωμένος ως επιβάτης»

Και εδώ βρίσκεται ίσως η πιο εντυπωσιακή πτυχή των νέων ισχυρισμών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που αναπαράγουν τις σχετικές καταγγελίες, το πρόσωπο που φέρεται να κυβερνούσε το Filo Jet εμφανιζόταν καταχωρισμένο στο πλοίο ως επιβάτης.

Δηλαδή, σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζονται, ο άνθρωπος που είχε στα χέρια του τη διακυβέρνηση ενός επιβατηγού καταμαράν φέρεται να μην εμφανιζόταν στα σχετικά στοιχεία ως ο καπετάνιος του αλλά ως ένας από τους ανθρώπους που ταξίδευαν με αυτό.

Παράλληλα, σε άλλο δημοσίευμα υποστηρίζεται ότι το πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνταν ανήκε σε διαφορετικό καπετάνιο, με την υπόθεση να δημιουργεί νέα ερωτήματα γύρω από τη στελέχωση, τους ελέγχους και τα στοιχεία του πληρώματος πριν από τον απόπλου.

Ποιος έδωσε τελικά άδεια στο Filo Jet να φύγει;

Το δεύτερο μεγάλο ερώτημα αφορά όσα φέρονται να συνέβησαν πριν ακόμη το πλοίο λύσει κάβους από την Κερύνεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του SigmaLive, το οποίο επικαλείται ανάρτηση της Τουρκοκύπριας δημοσιογράφου και διευθύντριας του Bugün Kıbrıs, Αϊσεμντέν Ακίν, στο Filo Jet αρχικά δεν είχε δοθεί άδεια απόπλου εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Η ίδια καταγγελία αναφέρει ότι περίπου μία ώρα αργότερα η απόφαση άλλαξε, δόθηκε η έγκριση και το πλοίο απέπλευσε.

Λίγο αργότερα θα βυθιζόταν ανοιχτά της Κερύνειας.

Και έτσι ένα ερώτημα πλανάται πλέον πάνω από την τραγωδία: Ποιος έδωσε την τελική έγκριση; Ποιος αποφάσισε ότι οι συνθήκες επέτρεπαν στο πλοίο να ταξιδέψει; Και κυρίως, τι άλλαξε μέσα σε εκείνη τη μία ώρα;

🚨 🛳 | El ferry Filo Jet volcó y se hundió este domingo frente a las costas de Kyrenia (norte de Chipre) poco después de zarpar rumbo a Turquía.



Sobrevivientes relatan que los pasajeros pidieron repetidamente al capitán que regresara a puerto ante el mal estado del mar y el… pic.twitter.com/0I3wXClZUw — Oyala Post (@oyalapost) August 30, 2026

Το παρελθόν του Filo Jet: Καταγγελίες για δύο προηγούμενα ατυχήματα

Οι καταγγελίες δεν σταματούν στον καπετάνιο και στον απόπλου. Δημοσιεύματα που επικαλούνται επίσης πληροφορίες της Sözcü αναφέρουν ότι το Filo Jet φέρεται να είχε εμπλακεί σε δύο ατυχήματα στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, περίπου επτά χρόνια νωρίτερα είχε εμπλακεί σε ατύχημα στην περιοχή της Αλεξανδρέττας, μετά το οποίο φέρεται να παρέμεινε για ένα διάστημα παροπλισμένο στην Κύπρο.

Αργότερα, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, πέρασε στην Filo Denizcilik, επισκευάστηκε και επέστρεψε σε δρομολόγια.

Υποστηρίζεται ακόμη ότι περίπου τρία χρόνια πριν από το σημερινό ναυάγιο είχε σημειωθεί δεύτερο ατύχημα, μετά το οποίο ακολούθησαν νέες εργασίες επισκευής και το πλοίο επανήλθε και πάλι σε υπηρεσία.

«Δεν ήταν κατάλληλο για μεγάλα ταξίδια σε ανοιχτή θάλασσα»

Στα ίδια δημοσιεύματα διατυπώνεται και ένας ακόμη βαρύς ισχυρισμός: ότι υπήρχαν ερωτήματα για το κατά πόσο το συγκεκριμένο σκάφος ήταν κατάλληλο για μεγάλης διάρκειας διαδρομές σε ανοιχτή θάλασσα.

Το Filo Jet εκτελούσε τη θαλάσσια σύνδεση ανάμεσα στην Κερύνεια και το Τασουτζού της Τουρκίας.

Μετά την τραγωδία, όμως, το παρελθόν του σκάφους, οι επισκευές που φέρεται να είχε υποστεί και τα πιστοποιητικά με τα οποία επέστρεψε σε υπηρεσία βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο μιας σειράς καταγγελιών.

Πίσω από όλα αυτά δεν υπάρχουν απλώς έγγραφα, πιστοποιητικά και διοικητικές διαδικασίες. Υπάρχουν άνθρωποι που μπήκαν σε ένα πλοίο πιστεύοντας ότι θα φτάσουν στον προορισμό τους. Οκτώ από αυτούς έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα. Οι αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση τον καπετάνιο, μέλη του πληρώματος και εργαζόμενο της εταιρείας στο πλαίσιο της έρευνας για το ναυάγιο.