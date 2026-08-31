Η αγωνία των συγγενών των αγνοουμένων μετατράπηκε σε οργή το απόγευμα της Δευτέρας στο λιμάνι της Κερύνειας στα κατεχόμενα της Κύπρου, όπου επικράτησε ένταση κατά την αναχώρηση του Τούρκου πρέσβη στη Λευκωσία, Αλί Μουράτ Μπαστσερί.

Οικογένειες ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση του επιβατηγού πλοίου στα ανοικτά της βόρειας ακτής της Κύπρου συγκεντρώθηκαν έξω από το λιμάνι, απαιτώντας άμεση ενημέρωση για την πορεία των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Τούρκος πρέσβης επιχείρησε να αποχωρήσει.

«Κανείς δεν θα φύγει χωρίς να δώσει εξηγήσεις»

Συγγενείς αγνοουμένων είχαν προηγουμένως αποκλείσει την πύλη του λιμανιού, ζητώντας από τον Μπαστσερί ή από άλλον αρμόδιο αξιωματούχο να βγει και να τους μιλήσει.

«Κανείς δεν θα φύγει από εδώ χωρίς πρώτα να δώσει εξηγήσεις», φώναζαν άνθρωποι που εδώ και ώρες περιμένουν οποιαδήποτε πληροφορία για τους δικούς τους.

Για τις οικογένειες, κάθε λεπτό που περνά χωρίς νεότερα μεγαλώνει την αγωνία. Αυτό που ζητούν, όπως έλεγαν, είναι σαφείς απαντήσεις για το πού επικεντρώνονται οι έρευνες, τι έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής και ποιες πιθανότητες υπάρχουν να βρεθούν οι αγνοούμενοι.

Αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο για το όχημα του πρέσβη

Λίγο μετά τις 13:30, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του λιμανιού και απομάκρυναν τους συγκεντρωμένους από την πύλη, προκειμένου να ανοίξει δρόμος για το αυτοκίνητο του Τούρκου πρέσβη.

Ο Αλί Μουράτ Μπαστσερί εμφανιζόταν σκεπτικός στο πίσω κάθισμα του οχήματος, ενώ μπροστά του δεκάδες αστυνομικοί δημιουργούσαν διάδρομο ώστε το αυτοκίνητο να μπορέσει να περάσει μέσα από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Τη στιγμή που το όχημα επιτάχυνε και απομακρυνόταν από το λιμάνι, οι αποδοκιμασίες έγιναν εντονότερες.

«Δεν θα μας μιλήσετε καν;», ακούστηκε να φωνάζει ένας από τους συγγενείς, ενώ άλλοι εξέφραζαν με έντονο τρόπο την οργή και την απογοήτευσή τους.

Οι οικογένειες παραμένουν έξω από το λιμάνι

Μετά την αναχώρηση του Τούρκου πρέσβη, παρέμενε ασαφές ποιοι αξιωματούχοι βρίσκονταν στο κέντρο διαχείρισης της κρίσης, το οποίο λειτουργεί στο κτίριο των δυνάμεων ασφαλείας.

Δεκάδες συγγενείς αγνοουμένων, ωστόσο, συνέχισαν να βρίσκονται έξω από την είσοδο του λιμανιού.

Για εκείνους η αναμονή συνεχίζεται.

Άνθρωποι που από την Κυριακή περιμένουν ένα τηλεφώνημα, μια ανακοίνωση, οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα.

Το πλοίο ανατράπηκε λίγα λεπτά μετά τον απόπλου

Το επιβατηγό πλοίο είχε αναχωρήσει από το νέο λιμάνι της Κερύνειας περίπου στις 12:10 το μεσημέρι της Κυριακής, με προορισμό το τουρκικό λιμάνι Τασουτζού.

Λίγο μετά την αναχώρησή του ανατράπηκε, μετατρέποντας μέσα σε ελάχιστο χρόνο ένα συνηθισμένο θαλάσσιο ταξίδι σε τραγωδία.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος οκτώ ανθρώπων, ενώ τουλάχιστον 20 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.