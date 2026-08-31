Η ελπίδα μετριέται πλέον σε ώρες, μετά το ναυάγιο ανοιχτά της Κερύνειας στα κατεχόμενα της Κύπρου. Και στη στεριά, σε σπίτια όπου κανείς δεν κοιμάται, σε κινητά τηλέφωνα που δεν αφήνονται ούτε για ένα λεπτό από τα χέρια και σε οικογένειες που περιμένουν να ακούσουν μία και μόνο φράση: «Τον βρήκαμε».

Οι νεότερες επίσημες πληροφορίες ανεβάζουν πλέον στους 20 τους αγνοούμενους από το ναυάγιο του επιβατηγού Filo Jet, ενώ οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα. Ο αριθμός των αγνοουμένων είχε αρχικά ανακοινωθεί ως 18, όμως ο νεότερος επίσημος απολογισμός τον ανέβασε στους 20, καθώς δύο άνθρωποι που είχαν αρχικά θεωρηθεί μεταξύ των διασωθέντων προστέθηκαν τελικά στη λίστα των αγνοουμένων.

Πίσω όμως από τους αριθμούς υπάρχουν ονόματα. Και πίσω από κάθε όνομα, μια οικογένεια που ζει το δικό της μαρτύριο.

«Ή νεκρούς ή ζωντανούς, φέρτε μας τα αδέλφια μας»

Στο Ρεϊχανλί της επαρχίας Χατάι, η πόρτα του πατρικού σπιτιού των Μουσταφά και Μαχμούτ Ντεμίρ παραμένει ανοιχτή. Ο Μουσταφά, 33 ετών, και ο Μαχμούτ, 28, βρίσκονταν στο μοιραίο πλοίο. Για δεύτερη ημέρα, οι δικοί τους άνθρωποι περιμένουν κάποια πληροφορία.

Τα δύο αδέλφια είναι παντρεμένα και πατέρες από δύο παιδιά, ενώ σύμφωνα με συγγενή τους η σύζυγος του Μουσταφά περιμένει το τρίτο τους παιδί.

Ο αδελφός τους Μεχμέτ Ντεμίρ περιέγραψε με λίγες λέξεις την αγωνία μιας ολόκληρης οικογένειας: «Δεν έχουμε κανένα νέο από τα δύο αδέλφια μου από χθες. Έχουμε διαλυθεί ως οικογένεια. Ή νεκρούς ή ζωντανούς, ας μας φέρουν τα αδέλφια μας».

Η οικογένεια, όπως λέει, έχει μοιραστεί ανάμεσα στο σπίτι και το νοσοκομείο. Κάθε τηλεφώνημα μπορεί να είναι εκείνο που περιμένουν. Ή εκείνο που φοβούνται. Και όσο οι ώρες περνούν, η αβεβαιότητα γίνεται όλο και πιο βαριά.

«Μαμά, μην αφήσεις το χέρι μας»

Από όλες τις μαρτυρίες που έχουν έρθει στο φως, εκείνη της Αϊτέν Μπιτσέρ είναι ίσως η πιο σκληρή.

Η οικογένεια είχε ταξιδέψει στην Κύπρο για διακοπές. Θα επέστρεφαν σπίτι. Μια συνηθισμένη οικογενειακή επιστροφή μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε εφιάλτη.

Η Αϊτέν και ο σύζυγός της σώθηκαν. Όμως δύο από τα παιδιά τους, η Σαλίχα Μιράι Μπιτσέρ και ο μικρός Μεχμέτ Ασάφ Μπιτσέρ, εξακολουθούν να βρίσκονται στη λίστα των αγνοουμένων.

Η μητέρα περιγράφει πανικό, ανθρώπους να προσπαθούν απεγνωσμένα να διαφύγουν, αποσκευές να πέφτουν και καύσιμα να κάνουν το πάτωμα ολισθηρό.

Και μέσα σε όλα αυτά, θυμάται τα παιδιά της να φωνάζουν: «Μαμά, μην αφήσεις το χέρι μας».

Η ίδια υποστηρίζει ότι τα παιδιά της έμειναν εγκλωβισμένα χωρίς σωσίβια. Πρόκειται για μαρτυρία και καταγγελία που αποτελεί πλέον μέρος του ευρύτερου ελέγχου γύρω από τις συνθήκες εκκένωσης του πλοίου.

«Ήρθαμε για διακοπές και φεύγω αφήνοντας τα παιδιά μου πίσω», είπε. Μια πρόταση που συνοψίζει ολόκληρη την τραγωδία.

Εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο των ερευνών, η γιαγιά των παιδιών περιμένει και εκείνη. Το μόνο που ζητά είναι να βρεθούν τα εγγόνια της. «Για την αγάπη του Θεού, βρείτε τα εγγόνια μου», είπε μέσα σε δάκρυα, απευθύνοντας έκκληση στις αρχές.

Στη μία πλευρά της θάλασσας βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία. Στην άλλη, άνθρωποι που κοιτούν ασταμάτητα ένα τηλέφωνο.

Ο άνθρωπος που έτρεξε στη θάλασσα και έσωσε περίπου 100 επιβάτες

Μέσα στην τραγωδία υπάρχει και η ιστορία ενός ανθρώπου που είδε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και δεν περίμενε.

Ο εκπαιδευτής θαλάσσιων σπορ Φιράτ Γκεντζέρ, ο οποίος βρισκόταν κοντά στην περιοχή, αντιλήφθηκε ότι το Filo Jet είχε σταματήσει λίγο μετά την αναχώρησή του και ότι είχαν ενεργοποιηθεί οι πορτοκαλί σωστικές σχεδίες.

Ενημέρωσε την ακτοφυλακή και στη συνέχεια βγήκε με σκάφος στη θάλασσα.

Όπως περιγράφει, παρά τον κακό καιρό κατάφερε με δύο διαδρομές να μεταφέρει περίπου 100 ανθρώπους στη στεριά.

«Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα», είπε.

Ίσως η πιο ανθρώπινη φράση μιας ημέρας κατά την οποία το «περισσότερα» θα μπορούσε να σημαίνει ακόμη μία ζωή.

Τα ονόματα των 8 νεκρών

Ο πρωθυπουργός της τουρκοκυπριακής διοίκησης Ünal Üstel ανακοίνωσε επισήμως τις ταυτότητες των οκτώ ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους:

Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer και Nurcan Hilaloğlu.

Οκτώ ονόματα που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν επιβάτες σε ένα ταξίδι προς την Τουρκία.

Τώρα είναι ο οριστικός απολογισμός μιας τραγωδίας που εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της.

Οι 20 άνθρωποι που εξακολουθούν να αγνοούνται

Σύμφωνα με τη νεότερη επίσημη λίστα, αναζητούνται:

Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan και Mehmet Nuri Ayran.

Είκοσι άνθρωποι.

Είκοσι οικογένειες που δεν μπορούν ακόμη ούτε να πενθήσουν ούτε να ανακουφιστούν.

Μόνο να περιμένουν.

Οι έρευνες δεν σταματούν ούτε τη νύχτα

Στρατιωτικά πλοία, σκάφη, ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και υποβρύχιες ομάδες συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων. Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι οι έρευνες θα συνεχίζονται επί 24ώρου βάσεως, ενώ στην επιχείρηση προστέθηκαν και τουρκικές ειδικές υποβρύχιες δυνάμεις.

Το Filo Jet είχε αποπλεύσει από την Κερύνεια με προορισμό το Taşucu της Μερσίνης. Λίγο αργότερα άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη και ανετράπη ενώ επιχειρούσε να επιστρέψει προς το λιμάνι.

Τα ακριβή αίτια της καταστροφής εξακολουθούν να διερευνώνται.

Και μαζί τους διερευνώνται καταγγελίες επιβατών για την αντίδραση του πληρώματος, τη χρήση σωσιβίων και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκκένωση. Δεν έχουν ακόμη εξαχθεί τελικά συμπεράσματα για τις ευθύνες.