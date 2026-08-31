Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η ναυτική τραγωδία στην κατεχόμενη Κερύνεια, καθώς 18 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το ναυάγιο του επιβατικού καταμαράν «Φίλο Τζετ», ενώ οκτώ άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους. Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι οι καταγγελίες επιβατών για τους χειρισμούς του πληρώματος, καθώς γίνεται λόγος για καθυστέρηση στο άνοιγμα των θυρών, παρά την εισροή υδάτων, αλλά και για πρόωρη εγκατάλειψη του σκάφους από τον καπετάνιο.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη σε βάθος 514 μέτρων, ωστόσο οι συνθήκες καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό και την προσέγγιση των αγνοουμένων. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη οκτώ ατόμων, του καπετάνιου και τα επτά μελών του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει από επιβάτες, το πλήρωμα φέρεται να μην έδωσε την απαιτούμενη σημασία στις προειδοποιήσεις για εισροή υδάτων, ενώ παράλληλα δεν διανεμήθηκαν σωσίβια στους επιβάτες. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι και οι αναφορές σχετικά με τις πόρτες του σκάφους, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι, ενώ το «Φίλο Τζετ» είχε ήδη αρχίσει να μπάζει νερά, το πλήρωμα δεν προχώρησε εγκαίρως στο άνοιγμά τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρία, ο καπετάνιος εγκατέλειψε πρόωρα το σκάφος, γεγονός που προστίθεται στα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κατάσταση πριν από το ναυάγιο.

"Gemi batıyor! Çocuklar var!"



Girne açıklarında alabora olan gemide yolcuların son anları böyle görüntülendi. pic.twitter.com/VzmkMwxMUa — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 30, 2026

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με τη συνδρομή ελικοπτέρου, το οποίο διαθέτει ειδικό μηχανισμό για την πραγματοποίηση των σχετικών ερευνών. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν οι 18 αγνοούμενοι.

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι οι αγνοούμενοι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του πλοίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 500 μέτρων. Η προσέγγισή του θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα να επιχειρήσουν αυτοδύτες σε αυτό το βάθος.

Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές περιμένουν ειδικό σκάφος από την Τουρκία, το οποίο αναμένεται να φτάσει αύριο. Μέχρι την άφιξή του, οι έρευνες σήμερα περιορίζονται ουσιαστικά στην επιφάνεια της θάλασσας.

Την ίδια ώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να συνδράμει στην επιχείρηση διάσωσης.

Οι συλλήψεις των επτά μελών του πληρώματος και του καπετάνιου έγιναν μετά τις καταγγελίες και τα στοιχεία που έχουν προκύψει για τις συνθήκες του ναυαγίου. Πλέον, οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται και στην πλήρη διερεύνηση των γεγονότων, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς εξελίχθηκε η τραγωδία και τι ακριβώς συνέβη πριν από τη βύθιση του σκάφους.

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, σήμερα, Δευτέρα, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες των θυμάτων. Ανάμεσα στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονται παιδιά, αλλά και μέλη οικογενειών που χάθηκαν στο σύνολό τους.

Στα Κατεχόμενα το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα βαρύ, καθώς έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος για την πολύνεκρη τραγωδία.

Τι λέει ο καπετάνιος

Στις καταθέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου, ο καπετάνιος και τα μέλη του πληρώματος υποστήριξαν ότι το περιστατικό ξεκίνησε όταν η πλώρη του πλοίου υπέστη ζημιές από τα κύματα. Παράλληλα υποστήριξαν ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν παρουσίαζαν πρόβλημα κατά την αναχώρηση και ότι το πλοίο διέθετε τις απαιτούμενες άδειες ναυσιπλοΐας και λειτουργίας του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην κατάθεσή του ο καπετάνιος υποστήριξε ότι «η πλώρη έσπασε από τα κύματα».

Το «δικαστήριο» στο ψευδοκράτος ζήτησε να συγκεντρωθούν πρόσθετα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται εάν υπήρξαν παραλείψεις ή ευθύνες.

Συγκεκριμένα, το «δικαστήριο» ζήτησε τη συλλογή τεχνικών δεδομένων, την εξέταση μαρτύρων, ενημέρωση σχετικά με το εάν έχει ξεκινήσει αντίστοιχη έρευνα στην Τουρκία, καθώς και τη συμπλήρωση των υπόλοιπων σχετικών εγγράφων.